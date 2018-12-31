莫哈末哈山：勿只听花言巧语．“巫统需新智慧” “在重振巫统方面，我们必须找到新的‘习俗’，巫统需要新的智慧，不再是花言巧语或空口号，我们的态度和思维模式也要符合巫统的新角色，就算人民的反馈再刺耳，党员也必须聆听。”

（森美兰．芙蓉31日讯）“在重振巫统方面，我们必须找到新的‘习俗’，巫统需要新的智慧，不再是花言巧语或空口号，我们的态度和思维模式也要符合巫统的新角色，就算人民的反馈再刺耳，党员也必须聆听。”

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代摄巫统主席职务的巫统署理主席拿督斯里莫哈末哈山认为，无论前方的挑战是什么，巫统都可以克服，只是不要期望取得快速的成功。

他发文告说，现在的巫统正处于漫长路途中最危急的时刻，各种不确定性在前方等候。目前，巫统需要忠实党员极大的努力和承诺，来扶持和重振。

“我想向巫统党员及大马人民解释，重振巫统需要时间，坦白说，没有一套简易准确的公式可以沿用，加上大马甚至全球的政治局势产生急剧变化，因此我呼吁所有党同志，准备好一同经历这段崎岖的道路吧。”

列重振巫统指南

他也列出5项“巫统对祖国的承诺”，作为重振巫统的指南：

（一）巫统将通过反对党有原则的领导能力，建立和扩展大马的民主制度。

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巫统必须先忘掉重新掌权的愿望，我们只有一个选择，那就是重建马来人对巫统的信心，并成为巫裔的政治和善行平台。

我们不会为了迫切捞取权力而走后门，或在政府里多管闲事来“骑劫”第十四届全国大选成绩。巫统要通过巩固两线制和有原则的政治来扩展我国的民主精神，选择新政府的大马子民不会遭到巫统背叛。

（二）让巫统成为可敬的反对党，并重振巫统的威望。

在接下来的4年半里，巫统会严格且有效率地扮演监督与平衡的角色。

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针对政府作出的承诺，巫统会提出其他选项建议，一旦发现任何缺点，我们也会直接提出意见。

（三）巫统会对抗金钱政治。

金钱政治不但使巫统沦落到今天的地步，而且令人民越来越懦弱。

党员要醒悟，金钱政治是卑鄙可耻的。我和党同志会彻底清洁我党，任何人若不愿一同应战，大可转到其他你认为可以给你良机的政党去。

新的巫统只欢迎清廉、充满斗志和珍惜民族的人，我们会在政治金钱终结巫统之前先终止它。

（四）点子是巫统的政治资本。

巫统会成为一个吸纳优秀知识分子的学习型政党，无论他们是党员或准备贡献祖国的子民。21世纪的政治斗争关乎好的政策和具有竞争力的领导，接下来巫统的动向会以数据、研究、新知识和先进方法为主。

我们不会把年龄当成巫统领袖的优势，我党将继续与时并进。

（五）巫统重新检视马来议程。

为马来民族斗争不会边缘化其他民族，巫统是时候重新检视马来议程，以便向马来民族及大马子民提出新的选项。