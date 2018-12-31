卫生局：未遵守者罚款 . 禁烟告示牌须照规格 （古晋31日讯）尽管砂政府暂时不与联邦政府同步实行卫生部的禁烟措施，砂卫生局今日还是发布准确的禁烟告示牌规格，吁请商家遵守。

卫生局规定商家必须遵守禁烟告示牌规格。

（古晋31日讯）尽管砂政府暂时不与联邦政府同步实行卫生部的禁烟措施，砂卫生局今日还是发布准确的禁烟告示牌规格，吁请商家遵守。

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砂卫生局官员指出，没有依据告示牌规格的商家，将被视为抵触2004年烟草产品管制条例第12（1）（a）条文，卫生局有权采取罚款行动。

据了解，西马有餐饮业者使用不符合规格的禁烟告示牌，遭卫生局罚款250令吉。

在烟草产品管制条例下，符合卫生部标准并张贴在建筑物例如商店或冷气餐馆的禁烟告示牌，尺寸必须是40x50公分（cm）；张贴在公共交通工具譬如巴士的禁烟告示牌，尺寸为15x18公分；德士则8x10公分。

禁烟告示牌图案必须是红色圆形及横线，香烟及“DILARANG MEROKOK”禁烟字眼图案须黑色，背景为白色。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）