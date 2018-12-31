【暖势力】黄明志怀念童年的大马．“各族打成一片” “我希望，马来西亚一直都是我童年时期心中的马来西亚。”

黄明志希望新政府能够以更开明的态度接受不同的艺术创作。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也1日讯）“我希望，马来西亚一直都是我童年时期心中的马来西亚。”

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中秋节可以一起提灯笼，友族结婚时可以上门同庆，这一直是大马创作歌手黄明志心中的期许。

黄明志在麻坡出生，自小就与马来人打成一片，涉世未深前根本不知何谓“种族歧视”，直到长大后，他才发现大马很多政策都在打压着不同种族。

他在接受星洲日报专访时说：“麻坡是一个很老的城市，我的邻居都是很多马来人，从小一起玩，一起过中秋节、一起提灯笼；每逢马来人婚礼，我们都会上门一起吃饭，拿新人的鸡蛋。”

对种族歧视极反感

他说，本身生长于一个马来文化和海南文化交错的家庭，母亲在家中都是说海南话和马来话，外公开咖啡室做生意时，顾客有90%都是马来人。

“小时候我对种族歧视是没有概念的，我不懂什么叫种族歧视。”

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独中念书时期，黄明志才体验比较“华人”的教育方式，同时开始发觉种族与种族之间的划分。

“我在台湾深造，在那边看到很多种族歧视的新闻，我国政策也充满着种族歧视的意味。”

当在网上看到类似种族歧视的话题时，他会觉得非常反感。

他认为，人民是被一些人利用来捞取政治利益。

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黄明志说，除了一些被言论影响的人外，其实在大马民间不会有这种歧义。

否认自己是“鬼才”

“多元环境造就包容力”

随着2007年因《麻坡的华语》在网上大受欢迎，黄明志逐步从网红走向实力创作歌手，但他否认自己是台湾媒体口中的“鬼才”。

“大马的先天环境，我们从小就拥有很大的包容力，会接受不同的种族的资讯，跟不同的种族生活，并运用这样的包容性去做音乐和电影。”

他说，本身喜欢在歌曲中跟不同种族的歌手跨刀合作，也在音乐里面加了很多马来和印度乐器的元素。

另外，他在词曲创作中也曾尝试结合日本、韩国、缅甸和越南等不同国家的文化，更在电影中融合不同种族演员和语言。

“我不是什么天才还是鬼才，我们本来就在这里长大，接受不同的东西融合一起，这本来就是我们在做的事情。”

《猛加拉杀手》原定2014年1月30日（农历除夕夜）在大马各地戏院上映，惟时至今日仍未获解禁上映。



盼希盟政府能更开明

换了新政府后，黄明志希望希盟能够更加开明，接受不同的声音、批评和艺术创作，如此国家才能进步和发展起来。

“最重要的是人人平等，种族与种族之间团结和谐。”

他说，如果执政政府重蹈前朝政府覆辙或变本加厉，只会让种族斗争和政治斗争恶化。

“人民也会因此频频被政治人物利用，对我来说这是很不健康的现象。”

他说，以前从事艺术创作时，曾以为大马在言论上完全自由，因此不时网上发表很多大胆的内容，其中不乏一些批判性的作品，结果惹了一身麻烦。

黄明志于2018年农历新年前在YouTube上载音乐视频“Like A Dog狗一样！”，背景设在布城大马路旁的活动广场，远处则是首相办公室。视频注明18禁，画面显示舞蹈员全部戴上狗头头套，其中一些模仿狗的动作，一经发布即引起争议。

他说，我国整个大环境普遍上仍是自由的，只是一些极端分子会做出破坏这种平衡的举动。

改朝换代证明大马民主

改朝换代对黄明志来说是可贵的，因为国家首次实现政党轮替，也证明了马来西亚是个民主国家。

“这样的感觉就像是：你做到不好，我们可以用手上的一票作出选择，人民可以决定自己要的东西。”

他还记得投票日那天的情景，身边的人都十分紧张，一直追着脸书看最新情况。

“早上大家得知成绩的时候，大家的心情十分雀跃，证明人民的努力是有结果的。”

黄明志寄望国阵能够好好扮演反对党的角色：“如果他们做得好，我们在下届大选会投给他们。”

他说，国阵现阶段虽然输了，但可以好好地监督希盟政府。

“有幸能够参与这个年代投票的人，我想这会是他一辈子都不会忘记的事情。”

无奈《猛加拉杀手》仍被禁

一直期盼着第4部电影《猛加拉杀手》（Banglasia）能在我国解禁上映的黄明志，由衷希望政府能让电影回归本质，以自由的角度看待艺术创作人。

“这部电影被禁了4年，我已经等了很久、见了好几个部长，不过直至现在，当局还没采取任何回应和行动。”

他说，本身从6月份就开始向相关单位上诉，无奈到现在仍杳无音讯。

“可能他们才刚上任，会担心一些问题，但我们还是希望政府能够开明看待电影创作，毕竟它只是一部电影。”

黄明志指出，当初《猛加拉杀手》被禁的原因是电影出现战争场面，当局声称：“这样会让别人觉得我们的国家很混乱”。

他说，窃盗匪谍、三教九流等题材在电影里屡见不鲜，而《猛》这只是一部具有“战争想象”的电影，故事背景设在“假如马来西亚有战争会如何”的前提下。

然而，大马电检局却回复，大马不可拥有枪支，所以电影出现有人在国内开枪，会让人觉得国家动乱，这让他感到不解。

“好像我拍鬼片、战争片等，不代表马来西亚真的有鬼或者有战争，因为这只是电影的创意。”

黄明志以外国电影为例说，外国常有一些比较超时空、超现代的电影，但也不代表是真实存在的。

电影检查不应双重标准

由于外国电影常有一些比较“性感”的动作如接吻、露肚脐跳舞等，但大马电影却不能有这些画面，因此他认为，政府对国内外电影持有双重标准。

“这些外国电影可以在大马上映，但政府为什么对大马电影特别严格，这有点奇怪。”

他建议，政府应该让电影创作者自由发挥他们的想象力，“就算拍吉隆坡上空有外星人也可以”。

“如果政府限制创作自由，我国电影业就很难发展，也很难像韩国般带动观光业。”