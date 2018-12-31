狮城今起规定‧19岁才可买烟 新加坡从明日（1日）开始规定，合法购买、拥有或使用烟草产品的最低年龄从18岁调高到19岁，而乌节路公共场所也将于明天起禁烟。

（新加坡31日讯）新加坡从明日（1日）开始规定，合法购买、拥有或使用烟草产品的最低年龄从18岁调高到19岁，而乌节路公共场所也将于明天起禁烟。

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新加坡国会2017年11月通过烟草（广告与销售控制）（修正）法案，把合法购买香烟和吸烟的最低年龄，从目前的18岁逐步调高到21岁，即从2019年调至19岁、2020年调至20岁、2021年调至21岁。根据目前的禁烟法令，未满18岁者若购买、拥有或使用烟草产品，可被罚款最高300元（约900令吉）。

乌节路公共场所也将于明天起禁烟。

新加坡国家环境局到时会根据反馈，在一些热点地区装置监控摄像机协助当局执法。

乌节路餐饮场所禁烟

与此同时，乌节路餐饮场所现有吸烟处从今天（31日）起废除，烟客不得在这些场所吸烟。

禁烟令实施的首三个月，也就是2019年1月1日至3月31日，在新划定的禁烟区内抽烟的人会接到执法人员或志工口头警告。

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他们会穿上容易辨识的汗衫或佩戴蓝色徽章。接获警告者若不肯遵从指示，可被罚款最高1000元（约3000令吉）。

从2019年4月1日开始，在新禁烟区吸烟的公众将被处分。

至于那些在巴士站和有盖走廊等现有禁烟区吸烟的人，将依旧按现行条例处分，不享有任何宽限期。