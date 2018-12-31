废考改以学习为中心 . 三小9方式评估学生 （古晋31日讯）随着明年一年级至三年级的考试制度废除后，三小将在明年落实以学生学习为中心的教学模式，着重学生人格与个性塑造，让学子快乐学习。

家长昨日携带孩子前往三小为孩子报到。

（古晋31日讯）随着明年一年级至三年级的考试制度废除后，三小将在明年落实以学生学习为中心的教学模式，着重学生人格与个性塑造，让学子快乐学习。

广告

三小校长朱珍妹今日在三小一年级家长汇报会上表示，从2019年开始，一年级至三年级将没有年中及年终考试。同时分班制度也将被废除，除非有特别目的需要暂时性分班（协助学习较弱的学生跟上进度），否则就以重视学生学习为中心。

她指出，校方将依据9个方式进行评估，即技能考／测验／单元考及月考、讲故事、游戏、扮演角色、常识问答、简单项目、作画、练习及其他。

在校内评估制度方面，教师在为学生书写归纳评估报告时，也需要为每个学生评分，评分以6个等级来计算，即第1等级为知道；第2等级为知道及了解；第3等级为知道、了解及懂得表达；第4等级为知道、了解及能够文雅地表达；第5等级为了解及能够良好地表达并受表扬；第6等级为了解及能够文雅地表达并成为典范。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）