芽笼小酒店肇命案．女佣与男友开房遇害 新加坡芽笼小酒店发生谋杀案，女佣与客工男友相信到酒店开房，五个小时后被发现颈被勒，双手多处淤伤，横尸客房床上，男友逃离现场。

男子相信是在干案后，从酒店的后门逃走。

（新加坡31日讯）新加坡芽笼小酒店发生谋杀案，女佣与客工男友相信到酒店开房，五个小时后被发现颈被勒，双手多处淤伤，横尸客房床上，男友逃离现场。

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《联合晚报》报道，这起命案于昨晚10时30分左右被揭发，地点是位于芽笼18巷和20巷之间的金龙酒店，三楼的一间客房。死者是34岁的印尼籍女子，相信是一名女佣。涉案的男子一名外籍客工。

颈项有勒痕双手淤青

揭发命案的是一名酒店柜台人员，女死者被发现时，除了颈项有明显的勒痕以外，双手也有淤青。

根据一名不愿具名的员工，女死者和一名来自孟加拉男子于昨天下午5时左右到酒店开房，两人相信是男女朋友关系。

她们原本预定了三个小时的房间，男子后来又到柜台要求要加时两小时，但是过了10时，两人都没有下来退房。据了解，酒店的收费是三个小时40元，加两小时的收费是30元。

柜台人员看时间已过，于是就上楼敲门查看，但是房间内没有动静。柜台人员觉得事有蹊跷，拿了酒店备用钥匙打开房门，只见房内床上躺了一个人，从头到脚用被子盖，掀开被子后发现是一名女子，但无论怎样叫都叫不醒她。

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据了解，当时他以为女子假装睡觉，赖着不走，于是决定下楼报警处理。

员工说，救护人员到场后，走进房间拿被子掀开，发现女子侧躺在床上，背对着大门，已经没有气息。

据悉，女子的双手有伤痕。警方到场调查，立即封锁现场展开调查，今早发生命案的客房仍被封锁。

警方将案件列为谋杀案处理。