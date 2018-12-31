元旦献词·张翼卿·“光明必战胜黑暗” 2018年是出人意表、变化多端及跌宕起伏的一年。在5月9日的大选，执政逾60年的国阵输掉了政权，国家第一次出现政党轮替。政权和平转移，反映大马民主逐渐走向成熟。

时光荏苒，我们很快的送走2018年，迎来新的一年。

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2018年是出人意表、变化多端及跌宕起伏的一年。在5月9日的大选，执政逾60年的国阵输掉了政权，国家第一次出现政党轮替。政权和平转移，反映大马民主逐渐走向成熟。

希望联盟承载人民的期望上台，虽然任务艰辛，但希望新政府不要辜负人民的委托，尽快兑现大选承诺，包括振兴国家经济、承认独中统考文凭，建立一个公平及自由的新马来西亚。

值得肯定的是，希盟政府在财政预算案中第一次拨款给独中，同时宣布拨款给3所民办大专，即南方大学学院、新纪元大学学院及韩江大学学院。

新政府在财务困难的情况下，仍能不分源流的发展教育，说明新政府认同“再穷不能穷教育”的理念。

不幸的是，首邦市USJ25区兴都庙发生骚乱事件，一名消拯人员殉职，一度引发种族紧张。

希盟政府必须加紧修复种族关系，消除种族和宗教政治的余毒，让全体大马人能不分种族，携手共建国家。

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大马经济也受外围因素的冲击，导致股市、马币及原产品价格下挫，新政府必须把振兴经济列为首要议程。

在国际方面，2018年也是纷乱的一年，美中贸易战的爆发，破坏了原本形势不错的世界经济局势；地缘政治的动荡，提升经济陷入衰退的风险。

尽管美国总统特朗普及中国国家主席习近平在20国峰会期间举行的会谈取得成果，让贸易战停火3个月，但是以特朗普反覆无常的作风，以及华盛顿抑制中国崛起及围堵中国的战略，贸易战很可能升级。

与此同时，欧洲的民粹政治逐渐取得话语权，已有11个欧洲国家的民粹政客进入政府，预料欧洲的排外情绪将日益上涨。

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英国脱欧也来到关键时刻，如果出现无协议脱欧，对英国将是严重的打击，经济可能衰退。

2018年也是灾难的一年，飓风、地震、海啸、水灾、林火、热潮、寒流，让世界多个地区的人民蒙受苦难。

中东局势也持续紧张，美国重启对伊朗的制裁、叙利亚内战、美国与俄罗斯的角力，让和平更加遥远。

踏入2019年，期望希盟内部保持稳定，逐步完成权力交接的部署。只有政治稳定，才能够落实振兴国家的议程。

新政府应该以建设应对炒作种族及宗教课题的伎俩，不能屈服于右翼分子的压力，否则将陷入种族政治的泥沼。

在全球经济放缓及债务危机的阴影下，政府必须加大力度推动马中关系。中国的市场庞大，可消化我国高库存的棕油；吸引更多中国游客，能够帮助提振经济；中国的先进技术，也可以协助我们发展新经济。

中国改革开放40年的成就及经验，可以作为我国发展经济的参考。只有坚持开放，才是我们摆脱经济困境的出路。

新一年的最大挑战是美中贸易战能否平息，贸易战已经对世界经济带来伤害，包括全球股市下跌、新兴市场货币动荡，如果贸易战升级，将有灾难性的后果。

但是，我相信以中国人的智慧、耐心、毅力及应对逆境的能力，最终能够克服贸易战带来的考验，实现中华民族伟大复兴的“中国梦”。

大马也必须结合东盟国家，对抗特朗普的单边主义，早日恢复世界经济的秩序。

国际社会更必须提防新冷战时代的降临，只有走向合作、融和，才能共存共荣，敌视和对抗将让无辜的人民成为受害者。

尽管新的一年有诸多的挑战，但我们相信人类有高度的智慧，能够从错误中学习、自我纠正，因此人们最终会拒绝破坏秩序、制造对立的政客，历史已经证明光明将战胜黑暗。

我们应保持信念，以乐观心态迎接新的一年。

祝愿读者们新年快乐，身体健康，阖家平安。