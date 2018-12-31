【独家】敦马：打造干净国度．最大心愿铲除贪污 首相敦马哈迪说，新政府在新的一年的最大心愿就是铲除贪污，把大马打造成一个干净的国度。

马哈迪（右）在2018年的最后一天接受星洲日报专访，畅谈他在2019年对国家的愿景，以及要送给马来西亚人的新年寄语。左起为星洲日报总编辑郭清江、高级记者庄敏及首席记者余秘叶。（图：星洲日报）

（布城31日讯）首相敦马哈迪说，新政府在新的一年的最大心愿就是铲除贪污，把大马打造成一个干净的国度。

广告

他说，肃贪是非常重要一环，前朝政府因为贪污腐败，才会倒台。

“因此，我们必须避免贪污，我们会采取行动对付即使地位高高在上的人士。”

确保人人遵守法治

马哈迪也说，他要确保任何人士都遵守法治，从马来统治者至草芥平民，都必须遵守法治。没有法治，整个制度将被摧毁。

马哈迪于2018年的最后一天，在首相署接受星洲日报独家专访。

这是他在希盟上台及第二次担任首相以来，首次接受中文媒体专访。

广告

询及他是否跟许多人一样拥有新年愿望，敦马哈迪笑称，他个人并不重要。

“我知道每一个人心里可能都会期望新的一年应是新的一切；然而，基于希盟政府才从国阵政府接过政权，所以，难免会有一些事务不会太新，因为政府正忙于修复政府，需要做出改变。

星洲日报总编辑郭清江（右二）率领采访队在首相办公室专访马哈迪（中）。左起为高级记者庄敏及首席记者余秘叶；右为百格多媒体记者苏长国。（图：星洲日报）

“我们要做出很多改变，我们要坚定所有的改变。”

首相强调，政府在新一年会延续之前做的事，希盟在过去7个月已做许多事。

广告

他说，政府需要解决的问题，包括确保希盟的政策得到妥善执行，我们需要净化政府，开除拥有政治色彩的人士。

“现在，我们希望看到政府实施由政府策划的政策。”

执政7个月致力建新大马

马哈迪表示，希望联盟政府执政7个月来，致力于“打击贪污”，以建立新马来西亚。

不过，他坦言，新政府摒弃过去国阵时代给党员好处，包括颁发政府合约或委任官职的做法，令土著团结党党员感到不适应。

他表示，新马来西亚更为重要及坚定的方向就是反对贪污。

“以前我们看到的是，管制贪污的法律及执法机构都无法阻止（前朝）政府贪污，但如今我们全力打击贪污。”

“即便还未完全根除贪污，但至少现在的贪污已经减少了，这是新的（马来西亚），因为大部份的国家都涉及贪污。”

马哈迪自嘲自己不重要，个人没有什么新年愿望，但在新的一年会延续国家的改革工作。（图：星洲日报）

马哈迪也不违言，承认自己在担任第4任首相时，国家也有贪污问题。

“但（贪污）不是发生在首相，当然在较低级别（政府官员）有些贪污行为，我们如今要去除它。”

马哈迪说：“我们一直在注意任何违反法律的人士，包括政治人物、政府人物或公务员。

“除非我们睁大眼睛，否则贪污问题可能会在我们不知情下发生。”

他坦承，土团党党内的确有人不能接受新政府在行政上公开及透明的做法。

“那些努力为我们争取胜利的人，如今觉得自己被忽略。我觉得这对他们是不公平的，如果他们能够表现，那些合格的必须被安排在正确的位置，但不是过去他们在巫统给予（好处）的方式，比如他们要获得合约，这不会被允许。”

明年经济料续放缓

此外，首相说，明年的经济会继续放缓，但他认为，所幸大马是个和平与稳定的国家，相信在大马的外资和国内投资者的表现会是挺好的。

“人们接受这是个稳定的国家，会在这里投资。”