遭坍塌砖块击中‧2消拯员救火受伤 2名来自古务消拯局的男女消拯人员，昨晚在一场住家失火的救火行动中遭坍塌的砖块击中而受伤，男消拯员仅皮外伤，而女消拯员则伤势较严重，身体多处受伤，所幸没有骨折，无需入院治疗。

诺聂曼（右）从莫哈末韩丹手中接过礼篮。（图：星洲日报）

（马六甲31日讯）2名来自古务消拯局的男女消拯人员，昨晚在一场住家失火的救火行动中遭坍塌的砖块击中而受伤，男消拯员仅皮外伤，而女消拯员则伤势较严重，身体多处受伤，所幸没有骨折，无需入院治疗。

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受伤的男女消拯人员分别是诺聂曼（39岁）及努鲁哈诗玛（25岁）。2人是昨晚参与晋巷乌达玛花园一间双层排屋的救火行动中受伤，事后双双被送入中央医院进行检查。

2人因工受伤的消息传开后，引起消拯局的高度关注。消拯局总监莫哈末韩丹特地前来古务消拯局，在甲州消拯局长莫哈末晋的陪同下，慰问2受伤的同僚。

这起火患是于昨晚10时许发生，失火的是晋巷乌达玛花园一间双层排屋。古务消拯局于10时25分接到投报，10时38分抵达现场，并在11时39分全面扑灭火势。

当局一共出动了16名消拯员、2辆引擎及一辆紧急医药救援消拯车。

女消拯员半身被砖块压中

努鲁哈诗玛表示，当时她与同僚诺聂曼负责上楼去进一步检查，不料，就在她尾随诺聂曼上楼时，上面的砖块突然坍塌，她闪避不及，半身被砖块压着，动弹不得。

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她说，当时她还清醒，同僚诺聂曼发现她出事后，赶紧协助她脱困。

她表示，当时火势是已经被扑灭，她与同僚负责作进一步检查。

“我是过后被抬出屋子时，才慢慢处于半昏迷状态。”

努鲁身体多处受伤，包括右边的头部、肩膀和脚，以及左手。

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受皮外伤的诺聂曼表示，他当时发现同僚努鲁被砖块压中，马上予以帮助，将砖块拨开，而从当时情况看来，努鲁的伤势不轻。

莫哈末韩丹（右）亲临马六甲古务消拯局，慰问受伤的2名消拯员，同时了解整个情况。左一为甲州消拯局局长莫哈末晋。（图：星洲日报）

韩丹：调查失火砖块坍塌原因

莫哈末韩丹表示，整个救火行动符合消拯局的标准作业程序，包括扑灭火势后的进一步检查，以及消拯人员当时身上的配备等。

他说，当局仍在调查失火及砖块坍塌的原因。

他赞赏2名受伤的消拯人员拥有高度的职业操守，2人都很英勇，更赞赏努鲁是一名勇敢的女性，消拯局感激2人的贡献。

他表示，如今的消拯人员面对越来越严竣的挑战，他们的工作不只是扑灭这么简单，要在具风险的环境下工作。

他庆幸这次受伤的2名消拯员伤势无大碍，他也代表消拯队伍送上礼篮给2人，祝他们早日康复。

另外，针对政府表示会开验尸庭调查在兴都庙骚乱事件中去世的消拯员莫哈末阿迪的死因，莫哈末韩丹说，希望通过验尸庭可以为莫哈末阿迪伸张正义。