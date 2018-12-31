元旦献词：白天．人民幸福安康．盼中马繁荣稳定 中国驻马大使白天说，2019年是孕育着无穷希望的一年，祝愿所有人奋力拼搏，去追逐和实现自己的梦想，同时更大的梦想就是中马两国繁荣稳定，人民幸福安康，中马友谊地久天长。

白天（中国驻马大使）

中国驻马大使白天说，2019年是孕育着无穷希望的一年，祝愿所有人奋力拼搏，去追逐和实现自己的梦想，同时更大的梦想就是中马两国繁荣稳定，人民幸福安康，中马友谊地久天长。

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白天在发表新年贺词时说，在迎接新的一年之际，代表中国驻马大使馆，向马来西亚人民，向所有关心和支持中马关系发展的各界友人致以新年的问候。

“2018年是极不平凡的一年，世界经历了动荡与变革的洗礼，也孕育了稳定与发展的希望，在逆全球化思潮和保护主义的阴云下，各方对人类发展前景既有憧憬也有担忧。”

文告说，中马两国政府和人民，凭着自身坚定的信念和非凡的勇气，义无反顾地迎接机遇和挑战，在各自的国家发展道路上砥砺前行，取得了令人瞩目的成就。

白天说，中国迎来了改革开放40周年，经济发展取得累累硕果，在造福本国人民的同时，也为世界经济可持续发展作出了巨大贡献。

“展望未来，中国政府和人民将不会止步，继续为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。马来西亚在年中顺利举行大选，实现政权平稳过渡。我们相信，在马新政府领导下，马来西亚人民一定能在追求国家稳定与繁荣的道路上行稳致远，取得更大的成就。”

文告指出，2019年是中马两国建交45周年，近半个世纪以来，始终视彼此为亲密互信的邻居、真诚合作的伙伴，两国友谊历经时间和风雨的考验，双方为两国人民带来了实实在在的利益。首相敦马哈迪执政伊始即成功正式访华，同中国领导人共同向世界展示了继续推进中马友好合作的决心。

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“新的一年里，我们愿与马来西亚政府和人民携手努力，以两国建交45周年为契机，推动两国友好合作关系在新的历史起点上再出发，为两国人民带来更多福祉。”