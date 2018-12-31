王超群：新思维施政．盼公平对待华教 教总主席拿督王超群说，在前朝政府主政时，华教饱受种种压迫，因此，教总对新政府抱有很大期待，促请政府摒弃数十年来单元化教育政策，并以新思维，重新制定一个多元开放，公平对待各族群母语教育发展的国家教育政策，使华文教育能够在公平施政下，享有平等待遇，为国家培养更多人才。

（吉隆坡31日）教总主席拿督王超群说，在前朝政府主政时，华教饱受种种压迫，因此，教总对新政府抱有很大期待，促请政府摒弃数十年来单元化教育政策，并以新思维，重新制定一个多元开放，公平对待各族群母语教育发展的国家教育政策，使华文教育能够在公平施政下，享有平等待遇，为国家培养更多人才。

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他发表元旦献辞说，当前其中一项重要任务就是承认独中统考文凭，这不只是兑现希盟政府大选宣言承诺，取信于民，更是展现政府迈向多元开放的重要里程碑。

“我国华文教育自存在以来，就没有风平浪静日子，总会有不同的挑战和问题，但华文教育在风雨飘摇中，能够突破重重困难，持续发展到今天，有赖于广大华社的团结与支持。”

“在新的一年，华教的发展依然充满挑战，因此，教总希望广大华社不分党派，站稳立场；求同存异，团结一致，一切以华教利益为重，坚决捍卫华教的完整性。与此同时，教总也将延续一贯的精神和做法，不平则鸣，据理力争，坚守捍卫华教的使命，以确保华教的永续发展。”

王超群说，经济低迷、民生困苦，但政党之间却热衷于权力斗争，而不是以国家利益为先，以人民权益为本，更是让大家感到失望。事实上，人民所期待的，是出现一个能够落实多元开放、自由民主、全民平等、公平廉政、社会安定的政府，以带领国家与时俱进。

“有鉴于此，我们希望政府向人民展现改革的决心，作出积极的改变，通过政绩来赢取人民的支持和委托。”