贸消部促KFC 麦当劳．7天内解释涨价理由 针对近期有消费者投诉肯德基和麦当劳涨价课题，国内贸易及消费事务部执法组副主任拿督依斯干达说，该部已在2011年价格统制及反暴利法令第21条文下，向马来西亚肯德基和麦当劳发出通函（Notis21），要后者在7天期限内解释涨价理由。

依斯干达（右）监察售卖校服的商家是否定价合理。旁为物价统制与反暴利小组主任阿都哈兹。（图：星洲日报）

（雪兰莪．沙登31日讯）针对近期有消费者投诉肯德基和麦当劳涨价课题，国内贸易及消费事务部执法组副主任拿督依斯干达说，该部已在2011年价格统制及反暴利法令第21条文下，向马来西亚肯德基和麦当劳发出通函（Notis21），要后者在7天期限内解释涨价理由。

广告

他说，业者在收到通函后，必须在限定的7天期限内，向该部呈交完整的文件资料以解释涨价理由，否则就会在2011年价格统制及反暴利法令下受到对付。

他今早与加影贸消部官员一同到沙登区史里肯邦安一带视察开学用品价格后，询及快餐涨价课题向媒体如是指出。

他透露，该部官员已分别在本月27日和28日向肯德基和麦当劳发出通函。

“因此，肯德基需在明年1月4日前对相关食品涨价作出解释，至于麦当劳的截止日期则在1月5日前。”

他说，该部是接到来自社交媒体网民怨言和相关新闻报道后，对疑是不合理涨价的肯德基和麦当劳展开调查。

“虽然没有接收到消费者实际的投诉，但网络出现涨价投诉，身为执法单位就必须敏锐地对该事件展开调查。”

广告

他补充，在接到相关业者的解释后，该部官员将分析他们的理由，查实业者是否调价合理。

检查408售开学用品商家

8家接警告信

另一方面，接近开学之际，该部已对全国408售卖开学用品的商家展开监督和检查行动，并对其中涉嫌赚取不合理高利润的商家发出了8张警告信。

根据该部的数据显示，8家业者分别来自彭亨（5家）、雪兰莪（1家）、马六甲（1家）和砂拉越（1家）。

广告

他说，该部会监察这8家业者是否牟取暴利的嫌疑，若证实商家谋取暴利违反2011年反暴利法14项条文，罪成初犯可被判最高50万令吉罚款、再犯可被判最高100万令吉罚款。

“我们已为此展开两个星期的调查，相关的调查报告会在明年1月4日前向媒体公布。”