法哈斯：凝聚整体．“安华高职委任明智” 公正党霹雳州主席法哈斯指出，党主席拿督斯里安华在党选后将鸿沟拉近的明智之举应该被视为凝聚整体的举动。

（霹雳．怡保31日讯）公正党霹雳州主席法哈斯指出，党主席拿督斯里安华在党选后将鸿沟拉近的明智之举应该被视为凝聚整体的举动。

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他认为，署理主席拿督斯里阿兹敏指有的被委任者曾在党选涉及不正当行为导致党员分裂的指控，是具有“政治辩论术”（polemik politik）元素，讽刺的是，后者本身的指控才会分裂党。

也是安华政治秘书的他昨晚以WhatsApp回应星洲日报询问时指出，他不赞同阿兹敏有关文告，同时全力支持安华；有关委任是为了党的将来，并非为了任何一方的私利，阿兹敏应该为了党的延续，尊重党章及党主席的决定。

“我们必须记得，安华才刚回到政治舞台，一直以来期待其‘回归’的基层肯定也期待更具包容的气象。”

阿兹敏日前指最新委任的最高理事会成员不能反映公平公正原则，而当中有人曾在党选中涉及不正当和不透明的行为，导致党员分裂，促请安华重新检讨排阵；安华日前宣布委任拉菲兹、丹绒马林区国会议员郑立慷与砂拉越拉卓区国会议员阿里比祖出任副主席。

询及党内是否有出现其他意见及安华是否获得党员支持，法哈斯指出，意见不同对一个贯彻成熟民主的政党来说是健康的，而基层在给予安华支持上从不曾变节。

他赞同安华指阿兹敏应用适当管道发声的“训诫”，并指阿兹敏此举将令人产生（该党的）意见分歧有时是源于无法做到“继续前进”的印象；一名署理主席必须留意主席的讯息，并将其尽可能完整地传达给所有党员。

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他劝请阿兹敏与党主席一同恢复烈火莫熄精神，勿再追忆之前发生的事，上下一同合作，才能保障党的将来。