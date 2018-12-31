方天兴：政局关键字‧全民须“以变应变” 华总会长丹斯里方天兴说，2018年度汉字“变”反映了我国改朝换代所出现的一切变化，他相信在2019年，“变”将持续成为国家政局的关键字，因此全民必须“以变应变”，共同迈向更美好的一年。

（雪兰莪‧八打灵再也31日讯）华总会长丹斯里方天兴说，2018年度汉字“变”反映了我国改朝换代所出现的一切变化，他相信在2019年，“变”将持续成为国家政局的关键字，因此全民必须“以变应变”，共同迈向更美好的一年。

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他发表2019年元旦献词时说，我国在多元国情的背景下，“新马来西亚”的未来之路万变不离其宗，必须秉承多元种族、文化、教育和宗教信仰为基本元素的契约，贯彻理性、协商和中庸治国理念，以及亲善、包容和合理政策的相处之道。

他说，人民不希望“兴都庙骚乱”悲剧重演，也不希望再见到朝野政客为了政治利益，继续操弄种族和宗教极端议题，激化种族猜疑的分岐，甚至漫骂针对和分裂的任何星星之火出现。

盼加强聆听民声民意

“‘新马来西亚’让人民充满期待，在民主精神下，我们希望政府加强聆听民声民意，通过更亲善有效、中庸体贴，以及亲商亲民的政策，来协助舒缓人民所面对的问题。”

他说，“变”字中选为我国2018年度汉字，确确实实地反映出国家在509政权变天，历史上首次改朝换代所出现的一系列变化和人民在意识形态上的投射。

他说，509也是国家继308和505之后，全民再次总动员，通过民主初尝“人民才是真正老板”的甜美胜果，而广大人民也希望，新政府能够逐步兑现承诺，落实竞选宣言，引领全民迈向更美好的明天。

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“放眼2019年，我充份认为和确定，‘变’仍然将是我国政局和时局的关键字，将会继续反映国家和人民的路向和心态。就让我们‘以变应变’，一齐努力！”

他也说，在华社方面，希望华团、华教和华文报继续紧密相连，壮大团结，配合时局，共赴时艰。