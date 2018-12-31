方天兴：政局关键字．全民须“以变应变” 华总会长丹斯里方天兴说，2018年度汉字“变”反映了我国改朝换代所出现的一切变化，他相信在2019年，“变”将持续成为国家政局的关键字，因此全民必须“以变应变”，共同迈向更美好的一年。

（雪兰莪‧八打灵再也31日讯）华总会长丹斯里方天兴说，2018年度汉字“变”反映了我国改朝换代所出现的一切变化，他相信在2019年，“变”将持续成为国家政局的关键字，因此全民必须“以变应变”，共同迈向更美好的一年。

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他发表2019年元旦献词时说，我国在多元国情的背景下，“新马来西亚”的未来之路万变不离其宗，必须秉承多元种族、文化、教育和宗教信仰为基本元素的契约，贯彻理性、协商和中庸治国理念，以及亲善、包容和合理政策的相处之道。

他说，人民不希望“兴都庙骚乱”悲剧重演，也不希望再见到朝野政客为了政治利益，继续操弄种族和宗教极端议题，激化种族猜疑的分岐，甚至漫骂针对和分裂的任何星星之火出现。

盼加强聆听民声民意

“‘新马来西亚’让人民充满期待，在民主精神下，我们希望政府加强聆听民声民意，通过更亲善有效、中庸体贴，以及亲商亲民的政策，来协助舒缓人民所面对的问题。”

他说，“变”字中选为我国2018年度汉字，确确实实地反映出国家在509政权变天，历史上首次改朝换代所出现的一系列变化和人民在意识形态上的投射。

他说，509也是国家继308和505之后，全民再次总动员，通过民主初尝“人民才是真正老板”的甜美胜果，而广大人民也希望，新政府能够逐步兑现承诺，落实竞选宣言，引领全民迈向更美好的明天。

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“放眼2019年，我充份认为和确定，‘变’仍然将是我国政局和时局的关键字，将会继续反映国家和人民的路向和心态。就让我们‘以变应变’，一齐努力！”

他也说，在华社方面，希望华团、华教和华文报继续紧密相连，壮大团结，配合时局，共赴时艰。

元旦献词

马中总商会总会长陈友信：打造廉洁环境吸引外资

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“当前最大挑战是要如何最大限度吸引新外资，这需要政府决心打造综合廉洁政治环境，诱人招商配套及安宁社会环境的高度竞争力投资目的地。

“在中美贸易战中，大马有望处于成为美国进口来源的最有利地位，同时跟最大贸易国，即中国的贸易往来愈加紧密，尤其在短期进口替代和中期生产转移，更备受看好占尽了天时，地利，人和的优势。

“贸易战爆发过后，多家大马企业已证实收到来自中、美公司感兴趣询问，不过大马企业是否具备相当产能规模生产线，足以应付新订单，成了传统本地企业突破自我，迈向转型和自动化的一大考验与机遇。”

马来西亚刘氏总会总会长拿督刘国泉：领袖应言出必行

“新的一年，对新政府给予厚望，不再玩弄种族课题，同时教育政策改善得更好，不再处理黑鞋白鞋事情。因为不管穿什么鞋，对于教育内容也不会有多大改善和变动。

“人民期许新政府能让马来西亚变得更好，生活更优，社会更进步，但最近新政府领导人说词却令人咋舌，政策朝夕令改，实际上，领导人应言出必行，这非常重要，因为关乎他们的诚信与能力。”

马来西亚大专青年协会总会长李祥福：速实现大选宣言

“2019年是实现2020年宏愿的前夕，政府必须全力实现大选宣言，落实国家体制转型，推动经济发展，以达致具高收入及新思维的先进国目标。

“我国上半年的政治热情如夏，下半年的经济却仿佛进入寒冬。各界普遍上对2019的经济前景感到不太乐观，因此政府必须与民间商界紧密合作，确保财务政策能给企业更大的发展空间，刺激整体经济成长。

“大专青促请各界高度关注大专生失业及22万5000名大学毕业生的月薪低于2000令吉一事，必须深入探讨背后除了竞争力问题之外，是否也存在着人才错配及薪资过低的状况，才能更全面地制定相关对策。”

马佛青总会长陈健良：盼领袖坚守公义精神

“马来西亚是多元种族、文化及信仰的国家，但近来发酵的《消除一切形式的种族歧视国际公约》课题对于马来西亚人来说是一项警戒，我们需要有政治毅力及坚守公义精神的国家领袖，以建立和谐的马来西亚。

“马佛青成立49年，继续把佛法的真善美传播，是为了让更多的人有机会离苦得乐。”