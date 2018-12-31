刘华才：停止政治花言巧语‧希盟应速找立足点 民政党主席拿督刘华才说，509我国首次政党轮替，但遗憾的是7个月后发生了违诺、绝望、专制、一直U转的自私政策。

（吉隆坡31日讯）民政党主席拿督刘华才说，509我国首次政党轮替，但遗憾的是7个月后发生了违诺、绝望、专制、一直U转的自私政策。

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他发表元旦献词说，在迈入新的一年，该党呼吁希盟政府停止政治和花言巧语，迅速找到立足点，面对管治的现实。

“国民不只是为了改变而投选，同时也为了进步和更好福祉，自希盟政府上任后，在ICERD、跳槽、阿迪逝世、童婚、失业等课题，从没有坐言起行。”

他指出，希盟似乎偏离了最初为改革而做出的斗争，很多希盟领袖都承认希盟的新马来西亚愿景严重受到威胁。

“拥有42个国会议席的行动党，比起在前朝国阵政府的民政党、马华和国大党拥有更多席位，但却在很多民众真正和迫切关注的课题上，保持沉默。”

他指出，2019年是政治和经济充满挑战的一年，希盟政府必须开始履行选举承诺，停止展延或逃避，他们所赢得的选票价值绝不能只是停滞在改变政府，应转化成为国为民的真正进步和改善。

“对民政党而言，我们在第14届大选失利，但不会阻止继续为民服务，有信心再次崛起，甚至比以前更强大，成为一个有效的替代专业政党，在第15届大选扮演主导角色，让这梦想成真。”