哈山卡林：不影响合作·“党内有异见非坏事” 公正党柔佛州联委会主席哈山卡林认为，党内开放提出各自意见并非负面的事，虽然该党主席拿督斯里安华及署理主席拿督斯里阿兹敏在委任中央高职上意见不同，但不会对党内构成影响，相信两人能组成很好的团队。

（柔佛．新山31日讯）公正党柔佛州联委会主席哈山卡林认为，党内开放提出各自意见并非负面的事，虽然该党主席拿督斯里安华及署理主席拿督斯里阿兹敏在委任中央高职上意见不同，但不会对党内构成影响，相信两人能组成很好的团队。

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他也透露，该党于本月28日召开中央理事会会议后，一致同意宣布受委中央领袖的名单，其中包括竞选署理主席职失败的拉菲兹、丹绒马林国会议员郑立慷及砂拉卓国会议员阿里比祖受委副主席职，以上委任并非安华一人决定。

哈山卡林也是巴西古当国会议员，他今早出席新山马西国小“2019返回校园活动”后对记者表示，安华是一个可接纳不同意见及批评的领袖，包括阿兹敏的批评。尽管这些声音应在内部反映及解决，但如今已在媒体曝光，但这也并非错事，因为党内还是有一套机制去委任中央高职。

他指出，该党是一个经历改革的政党，在委任中央高职上，都是由中央理事会一致决定，他也因此接受了出任该党柔州联委会主席的委任，并感谢党内及安华的信任，让他继续领导柔州公正党。