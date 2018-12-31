1日起为期3个月·吉隆坡国际机场提升通讯基设 马来西亚机场控股公司（MAHB）将从2019年1月1日进行为期3个月的吉隆坡国际机场的通讯基本设施提升工程。

（雪兰莪．八打灵再也31日讯）马来西亚机场控股公司（MAHB）将从2019年1月1日进行为期3个月的吉隆坡国际机场的通讯基本设施提升工程。

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该公司今日发文告表示，通讯基设提升工程将进一步加强吉隆坡国际机场的体验，改善机场的网络整体覆盖范围和容量，并迎合未来数字化需要，如机场4.0倡议、电商生态系统和航空城发展。

该文告说，在通讯提升工程期间，机场乘客和社群在机场接受网络服务的速度将面对间歇性的中断，为此该公司制定几项缓解计划，如在资讯柜台防止固定线路的电话，以方便机场乘客使用，同时也确保机场免费无线网络保持强而有力的链接，让乘客能通过手机应用程式如WhatsApp和脸书Messenger进行线上通话。

“我们也有机场服务大使从旁给予乘客相关协助。”

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