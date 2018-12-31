陈大锦：公平对待各源流教育．盼制度化拨款独中 董总主席陈大锦说，新政府新的格局，华文教育迎来一些突破，如政府首次将华文独中列入教育拨款对象，并拨了1200万令吉予60+1所独中，不仅如此，3所民办大专，即南方大学学院、新纪元大学学院及韩江大学学院也捎来佳讯，各获200万令吉拨款。

（吉隆坡31日讯）董总主席陈大锦说，新政府新的格局，华文教育迎来一些突破，如政府首次将华文独中列入教育拨款对象，并拨了1200万令吉予60+1所独中，不仅如此，3所民办大专，即南方大学学院、新纪元大学学院及韩江大学学院也捎来佳讯，各获200万令吉拨款。

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他发表元旦献词说，董总为华文教育奋斗多年，无非是希望政府能一视同仁对待各源流教育，让华文独中与其它政府学校一样，获得制度化拨款。

他说，509大选后，我国迎来了“全新的马来西亚”，在这送旧迎新的日子，国人皆殷切期盼今年胜往年，政府能够纠正过去的陋习，改变单元种族主义，带领国家繁荣发展。

他指出，配合当前新政局下的华文教育运动的开展及出发，董总已认识到华文教育运动的论述需要进一步深化，这除了传承先贤捍卫母语教育的基础，亦为重新凝聚华社力量再出发，以提供华文教育更具前瞻性的愿景。

他说，至于未来发展目标，董总不仅坚守母语教育立场，也要发挥兼容并蓄的精神，面向异中求同未竞之挑战，并更多关注跨族群课题。

他说，为庆祝即将来到的新春佳节，董总今年贺年卡以“丰”为主题向全国人民拜年，这张贺卡涵盖的意义，对马来西亚现况有着传神的写照，乃因我国无论在族群、语言、文化及宗教等各方面，皆体现出“丰”富多饶的独特面貌，充份展现“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”的精神。