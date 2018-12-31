纳吉：隶属柔佛机构．“希盟应指示KFC降价” 前首相拿督斯里纳吉在脸书继续针对肯德基（KFC）涨价事件发表言论，他揭露肯德基隶属柔佛州政府旗下柔佛机构（Johor Corp），而柔佛州政府现已被希盟接管，因此希盟没有理由不指示肯德基降价。

（雪兰莪．八打灵再也31日讯）前首相拿督斯里纳吉在脸书继续针对肯德基（KFC）涨价事件发表言论，他揭露肯德基隶属柔佛州政府旗下柔佛机构（Johor Corp），而柔佛州政府现已被希盟接管，因此希盟没有理由不指示肯德基降价。

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“除非肯德基的成本，真的是因销售与服务税取代消费税而高涨，然而如果他们承认成本已大幅度增加，则是对林冠英及潘俭伟的一种羞辱，他们俩多次保证，销售与服务税将会减少人民负担，物价也会随之下跌。”

纳吉也在有关帖文中，询问柔州希盟政府现在将采取什么措施？会否吸纳已经高涨的成本价格，从而降低肯德基的价格？如果希盟政府已经欺骗，以及承认国人生活费在第14届大选后大幅度调涨，而这无关落实消费税，希盟政府会不会因此向人民道歉？

据知，QSR品牌控股公司拥有大马肯德基（KFC）特许经营权，而柔佛机构（JCorp）持有QSR品牌控股公司51%股权。