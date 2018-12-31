净选盟震惊阿都拉昔选举论．“忘了国人拒国阵原因？” 净选盟对土团党副主席丹斯里阿都拉昔的“为赢选举而用尽手段”的言论感到震惊，并质疑他和现场喝彩的代表们是否已经忘了7个月前国人拒绝国阵政府的原因？

（雪兰莪．八打灵再也31日讯）净选盟对土团党副主席丹斯里阿都拉昔的“为赢选举而用尽手段”的言论感到震惊，并质疑他和现场喝彩的代表们是否已经忘了7个月前国人拒绝国阵政府的原因？

广告

也是选举改革委员会主席的阿都拉昔日前在土团党大会总结环节表示，政党理应使用政府职权来分发资源与项目予区域主席，以让他们能用尽手段来赢得选举，这番言论引起现场代表的喝彩支持。

净选盟今日发文告表示，统治精英通过政府资源分配、贪污及政治庇护的滥权手段是令人反感的，因此国人在509大选时联合起来对此说“够了”。

该文告说，成为政府不是奖励，而是人民赋予政治人物的责任，而他们需勤奋、效率及诚实地服务，人民才会更新他们每5年的合同。

“要是滥用权力为己和喜好的事情，人民就会从政治人物这里取回权力，法律也会向他们采取行动。”

净选盟认为，土团党青年团对于阿都拉昔的建议立即给予拒绝是令人赞赏的，因为这些未来政党领导人明白贪污文化必须铲除。

玛利亚陈要求阿都拉昔辞职

广告

净选盟前主席兼八打灵再也区国会议员玛利亚陈在推特对此要求阿都拉昔辞职，不要让改革选举委员会和新马来西亚蒙羞，因为阿都拉昔这样做与前首相拿督斯里纳吉并无分别。

土团党青年团长赛沙迪反对把巫统的金钱政治恶习带入土团党，而他也在土团党大会上批评向部长讨合约的直辖区代表，并促请对方若符合资格，需使用正确管道来申请合约。

社青团长李存孝对此表示，阿都拉昔所谓的不择手段来赢得选举是“骗子的胜利”，严重违反希盟的理念和原则。

4建议促加速落实改革

广告

此外，净选盟在文告中附上4项建议，促请首相兼土团党主席敦马哈迪加速落实改革措施，以解决政治机构腐败的根源。

“其一是制定《行政中立法令》来处理任人唯亲、以党为目的而滥用政府资源和公共权力的问题；那些犯罪者理应面对刑事诉讼，未能为其行为辩护者，可能受到行政惩罚，如终止服务、降职或转职，而首相必须阻止将政府变成政党盛宴的文化与心态，以免它落入前朝政府的形象。”

“其二是依据《希盟宣言》第18项承诺，即尽快制定《政治经费控制法令》来提供政治经费的透明度、获得政治资金、限额及支出等规则。作为一项措施的该法令，将反对政党盗用和滥用政府资金如1MDB丑闻；其三是依据《希盟宣言》第14项承诺，通过宪法和法律修正来提高反贪会的地位、自主权及权力。”

“其四是赋予选委会起诉权，以确保政党、候选人及其代理人遵守选举法律，以及现任政府不能使用政府机制和资源赢得选举，以让所有政党都能公平选举竞争。”

辛蒂雅：提议用国家资源维护政权

“土团应对付阿都拉昔”

另一方面，反贪污及朋党主义中心执行董事辛蒂雅指出，土团党有必要训斥呼吁动用政府资源维护政权的该党副主席阿都拉昔，因为这只会把大马带回巫统执政时期。

她发表文告说，该党对于阿都拉昔的行动，也显示该党处理有关课题的公信力。

她表示，如今是时候首相敦马哈迪履行他关于政府采购法令的承诺，这也是希盟在大选承诺的竞选宣言。

她提醒，希盟赢得大选是因为他们的良好治理承诺，因此这是势在必行的行动，而不是开倒车。

她促请，相关者应该开始草拟政府采购法令，同时也削减阿都拉昔的薪金及冻结其职位，直至他向土团党代表道歉。