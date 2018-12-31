捷克政府办公室人员·没禁用华为手机 捷克总理巴比什禁止其政府办公室人员使用华为手机？捷克国家安全委员会澄清：“没有的事”。

（雪兰莪．八打灵再也31日讯）捷克总理巴比什禁止其政府办公室人员使用华为手机？捷克国家安全委员会澄清：“没有的事”。

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此前有媒体报道，称捷克总理巴比什已下令禁止其政府办公室人员使用华为手机，并认为这与捷克国家网络及信息安全局（NCISA）日前对中国通讯产品发出的安全警告有关。

本月17日，NCISA主任杜桑．纳夫拉蒂尔（Dusan Navratil）在一份声明中声称，“中国的法律要求中国的民营企业与情报部门配合，因此把他们的产品引入到关键的国家系统中，可能构成威胁。”

而有关声明中，明确提到中国华为与中兴两家公司的软件与硬件产品，并表示警告是基于NCISA和捷克盟友的调查结果。

国安委会：总理没下禁令

对此，捷克国家安全委员会21日发表声明，称将纠正NCISA早前对华为的错误警示，也强调总理并没下令禁止使用华为手机。

声明中指出“NCISA是独立于政府的机构，其结论不是基于技术评估”、“总理对华为手机的禁令还为时过早”、“NCISA仅警告关键信息基础设施或重要信息系统中包含的系统，并且在任何情况下都不涉及普通用户和终端设备”、“NCISA无权评估其他国家的国际政治局势或法律和政治环境”等。

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对此，华为欧洲总裁李健对捷克国家安全委员会的声明表示赞赏，并坚信与捷克共和国现有和潜在客户，合作伙伴的任何业务合作都不会受到影响。

NCISA警告不代表政府立场

此外，当事人捷克总理巴比什23日会见中国驻捷克大使张建敏时也强调，NCISA日前发布针对中国电讯设备商华为及中兴的警告，不代表捷克政府立场。

他也表示，捷克政府部门是受到NCISA误导才仓率停用华为产品，强调捷克欢迎中国企业投资经营，亦会提供良好的营商环境。

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而张建敏回应称，NCISA的警告毫无事实根据，造成恶劣影响，中方坚决反对，但留意到捷克政府为纠正错误所作的努力，希望捷方采取有效措施，防止类似事件重演，切实维护中国企业合法权益。