廖佛送：充发展用途‧挺马口启中申请新校地 马口启文校友会主席廖佛送指出，本着关心母校将来发展的期望，该校友会在刚过去的理事会会议中通过一项议案，即促请及支持马口启文中学董家教三机构向当局申请马口IOI新镇校地，以作为日后学校发展的用途。

赞助人张志良（前排左起）、叶玡杞、张聒翔、拿督沈钧远和李观胜在剪彩仪式上一起鸣锣。（图：星洲日报）

（吉隆坡31日讯）马口启文校友会主席廖佛送指出，本着关心母校将来发展的期望，该校友会在刚过去的理事会会议中通过一项议案，即促请及支持马口启文中学董家教三机构向当局申请马口IOI新镇校地，以作为日后学校发展的用途。

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“我们认为如果错失了这次申请校地的机会，不知要等到何时何日才再有供学校申请属于州政府的土地。”

廖佛送星期日晚出席雪隆马口启文校友会银禧晚宴暨筹募雪隆启友爱心基金活动时致词。

他表示，也许双方在沟通方面出现问题，又或许是某一方不能以更理智、更成熟或更客观地去面对及解决问题，结果因为无法达成共识而闹得不欢而散，把一项具有意义且有建设性的事件弃之不理，那是不明智的做法。

“我们身为校友会的领导层，若对母校的建设和发展缺乏高瞻远瞩的思维，恐怕会贻笑大方。”

廖佛送也呼吁三地的会员们大力广招已进入职场的学弟学妹，或自己曾经在母校就读过的成年孩子加入成为会员，壮大阵容。

廖佛送特别赞扬雪隆启文校友会现任主席何玫䓺，翻开马口启文校友会成立61年来的历史，不曾有过女性校友担任主席职。

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“但雪隆启文校友会只成立了25年，不仅出现首位女主席（何玫䓺），她还带领团队举办非常有意义的银禧周年纪念晚宴。”

雪隆马口启文校友会代表一起进行切蛋糕仪式，庆贺该校友会25周年纪念。前排左起是拿督卜佛海、李锦秀、卜润奎、吕天保、叶清河、拿督沈钧远、张心康、饶进棠、何玫䓺和李观胜。（图：星洲日报）

张聒翔：真有需求森政府会配合

也是马口启文学校校友的森州行政议员兼马口州议员张聒翔指出，针对启文中学申请IOI新镇的校地，森州政府持开放态度，若该校真的有需求，州政府将会尽量配合。

张聒翔表示，他作为森美兰州政府的一分子，无论是对启文小学或中学，他都会尽量在能力范围内提供协助。

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“听董事长说，启文学校屋顶出现漏水问题，至今未获修理，需要一笔钱维修。我们将会尽量向副部长（教育部副部长张念群）要求，让学校维修屋顶。”

张聒翔呼吁在外落地生根的马口启文校友们回家乡看看，甚至是回森美兰投资，让森州发展得更好。

何玫䓺：设雪隆启友爱心基金

雪隆马口启文校友会主席何玫䓺指出，该会除了团结校友，也希望发挥“己立立人，己达达人”的大爱精神，因此成立“雪隆启友爱心基金”。

该校友会成功筹获15万2500令吉，作为雪隆启友爱心基金。

成立雪隆启友爱心基金的目的包括资助家境清寒的学生、弱势群体或经济困难的家庭，并且协助该会会员因衰老、贫病、伤残而亟需援助者。

“过去这些年，本会多次举办慈善公益活动，筹款捐献日常用品给孤儿、障友和贫困家庭。”

何玫䓺说，该地校友会联同马口及柔南校友会共用一首属于校友会的歌，彰显校友会的形象。

袁天佑：欢迎住在南马校友入会

柔南区马口启文校友会主席袁天佑呼吁，如果雪隆区校友会的校友有任何亲友或知道启文校友在南马生活，那不妨提供资料给该会，以便让该会联络对方，鼓励他们踊跃加入校友会成为会员。

“据估计，散居在柔南区的马口启文校友很多，但基于本会大部份的理事会班底都是六、七十年代的乐龄校友，所以在推动会务招收新会员时，往往是心有余而力不足，加上未有会所，缺乏活动的平台，造成较年轻的校友不太热衷于加入成为校友会会员。”

袁天佑指出，柔南区的校友会才成立不久，且活动不多，仍需要向雪隆区的校友会学习。

大会为99岁高龄的前校长曾凤相（中）和73岁的顾问丘进保（左）庆生，全场出席者合唱生日歌，送上深深的祝福。右为袁天佑。（图：星洲日报）

银禧晚宴工委会感谢校友赞助

雪隆马口启文校友会银禧晚宴工委会主席林佳敬代表工委会感谢所有提供赞助的校友，并希望此无私的精神及文化得以传承下去。

出席者包括雪隆马口启文校友会顾问拿督卜佛海、卜润奎、吕天保、叶清河、拿督沈钧远、张心康、前任主席饶进棠、李观胜、丘进保、马口启文中学前任校长曾凤相、李锦秀、马口启文校友会秘书黄涌平、雪隆马口启文校友会秘书赖少文、柔南区马口启文校友会秘书李树国。