LINE辟谣帮手·群聊加“美玉姨”免被骗 网络谣言虚虚实实，民众若在台湾社交应用程式LINE遇到真假难辨的传言，可通过虚拟联络人“美玉姨”帮忙打假辟谣。

有人近来在LINE创建虚拟联络人帐号“美玉姨”，帮助用户查询传言真伪。

（雪兰莪．八打灵再也31日讯）网络谣言虚虚实实，民众若在台湾社交应用程式LINE遇到真假难辨的传言，可通过虚拟联络人“美玉姨”帮忙打假辟谣。

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一名开发者“卡罗尔”近来在社交应用程式LINE创建虚拟联络人帐号“美玉姨”，用户只要把“她”加入聊天群组，“她”就能读取群组中的对话信息，即时分析消息来源，帮助用户查询事实后做出回覆。

她说，LINE用户常会收到来自各方亲朋戚友的讯息，尚未经过查证的谣言会因此而广泛散播，因此才设计了这款虚拟联络人帐号，协助用户辨别假新闻。

据《自由时报》报道，“美玉姨”是一款非营利聊天机器人，其内部资料库源自一套结合网路讯息与事实查核的协作型系统“Cofacts真的假的”，一般使用者是不被允许修改的。

卡罗尔说，由于“美玉姨”甫上线，因此有些新谣言并未加进资料库，但目前能初步协助民众过滤和厘清假消息。

报道指出，若想把美玉姨加入群组，可先通过连接https://line.me/R/ti/p/%40dfz0050h或扫描QR code加美玉姨为好友，或在群组中搜寻“美玉姨”。

用户把美玉姨加进群组后，这名虚拟联络人会先作简单的自我介绍，虽然“她”会听取群组内的发言，但无记录和对话功能。