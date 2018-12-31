林冠英：提供更多福利‧希盟会努力服务人民 财政部长林冠英说，2018年是深具历史性的一年，因为这是61年以来，国人首次见证新的联邦政府出现。

（吉隆坡31日讯）财政部长林冠英说，2018年是深具历史性的一年，因为这是61年以来，国人首次见证新的联邦政府出现。

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“这是因为人民要的是一个廉洁、为人民服务，让人民自豪及充满尊严的政府。

“希盟联邦政府将尽力满足人民的期望，将提供所有福利援助，除此之外，还将增进其他福利，如B40健康保健基金，B40群体生病入住政府医院，他们可申请每天50令吉的住院费用，一年可申请最高14天住院费用，或一年最高700令吉。”

林冠英今日通过脸书视频发表2019年元旦献词时指出，2018年就快拉下帷幕，这一年来大家面对了各种阻碍与挑战。

他说，虽然希盟政府是新任政府，但最新的各种经济指标让人鼓舞，国家外资额首9个月增长了250%或高达490亿令吉。

“我国的出口增至964亿令吉，这是大马史上出口的最高纪录，而这9个月的通膨率则是1.2%而已。大家必须谨记，现在全世界的经济也面临很大的严峻挑战。”

他说，他们深信，如果人民不分种族、宗教及背景团结一致，我国将能变得更加强大，有能力去解决所有经济上的挑战和困境，政府将继续帮助垦殖民和胶工，还有那些在城市或乡区工作的工友们。

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“我们是全民的政府，新的一年新的希望，让我们一起共同努力，在2019年把马来西亚的经济搞好，为我们的孩子带来朝气与希望，并祝大家2019年新年快乐。”