陈凯希：催化两国关系．盼邀中国领导人访马 马中友好协会秘书长陈凯希说，2019年将是马中建交迈入45周年纪念的重要年份，随着首相敦马哈迪医生之前成功访华后，希望政府能邀请中国最高领导人访问我国，再次掀开中国领导人访马的历史新章。

（吉隆坡31日讯）马中友好协会秘书长陈凯希说，2019年将是马中建交迈入45周年纪念的重要年份，随着首相敦马哈迪医生之前成功访华后，希望政府能邀请中国最高领导人访问我国，再次掀开中国领导人访马的历史新章。

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他发表元旦献词说，中国国家主席习近平最近一次访马是在2013年，当年还在吉隆坡与当时已从首相位子退下的敦马哈迪医生会面，至于国务院总理李克强，则在2015年访马。

文告说，随着“新马来西亚”的成立，如果中国国家最高领导人能够受邀安排历史性来访，将是两国人民期盼中的美事，对进一步促进和催化两国关系，会带来深远意义。

他也期盼两国致力维持与发挥“全方位战略伙伴关系”

下，全力推进共同达致的“马中经贸合作五年规划”中的一系列双边经贸合作项目，并继续维持近年来取得约千亿美元双边贸易额的成就。