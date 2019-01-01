蔡顺：只要官员别再贪·物物贸易解禁带旺经济 （山打根31日讯）山打根杂货进出口商公会会长蔡顺表示，只要政府官员不再向商家额外征收“台底钱”，他相信物物贸易政策的解禁将“带旺”山打根的经济发展。

报导／张晓林

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（山打根31日讯）山打根杂货进出口商公会会长蔡顺表示，只要政府官员不再向商家额外征收“台底钱”，他相信物物贸易政策的解禁将“带旺”山打根的经济发展。

收“台底钱”加快审批

蔡顺接受星洲日报访问时指出，申请物物贸易准证的公文手续相当繁琐，有政府官员趁机收“台底钱”，作为申请手续简化快批的条件。

他是对于有菲律宾商家申请在山打根进行物物贸易，却被政府官员开出交上万令吉“台底钱”的条件吓退，只好选择到斗湖进行物物贸易的传闻，作出评论。蔡顺也是沙巴杂货商联合会主席及马来西亚杂货商联合会副会长。

他表示，自己是早前从报章上获悉首席部长拿督斯里沙菲益阿达宣布2019年1月1日起恢复物物贸易政策，不过，公会至今未接获政府发出的正式通知。

他相信政府是直接致公函予有关政府单位如港务局，让他们去安排相关手续事宜，包括允许菲律宾物物贸易商家前来山打根进行物物贸易。

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不会危胁山打根治安

蔡顺认为，恢复物物贸易绝对不会危及到山打根治安，因为远道而来的菲律宾物物贸易商是为了做生意而来。

“更何况，即便在早前物物贸易冻结期间，仍然不时有非法移民入夜后偷渡潜入山打根，反映出物物贸易政策恢复与否，对山打根治安不会造成严重影响。”

“我们反而认为，政府应该打击贪污，对付那些向物物贸易商收“台底钱”的官员。”

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蔡顺表示，1月1日是元旦公假，恢复物物贸易政策或许会在数日后才实施。

“我相信一些对山打根相当熟悉的菲律宾贸易商，近期内会到山打根考察，了解沙巴的物物贸易是否恢复。

“本地的物物贸易商相信也会在近期内，到有关政府部门如关税局了解情况。”

菲商家不敢下订单

蔡顺说，许多菲律宾商家目前还不敢轻易下订单，因为申请手续等前期准备过程繁琐，过了一层层难关后，还要担心货船会否不符合我国政府定下的规格标准。

他举例，在前朝政府时期，当局曾以不符合规格标准为由，禁止让一艘菲律宾货船在山打根物物贸易码头卸货，导致有关菲律宾商家和货船滞留山打根将近半个月，亏了生意也浪费时间，损失惨重。

关税局未准备好

或拖至下月开跑

山打根沙巴港口与码头局官员向本报透露，目前尚有许多转运货品堆积未处理完毕，预计1月1日起生效的恢复物物贸易政策，须延迟到2月才能正式实施。

据探悉，州内阁去年通过的恢复物物贸易政策没变，目前只等待港口与码头局及关税局做好全面实施的准备。

本报记者致电沙港口与码头局总部，获一名高级官员确认上述消息，惟对方不愿针对此事透露更多详情。

从事物物贸易数十年的本地商家拿督斯里潘树森促请州政府，尽快落实并恢复物物贸易政策，多关注业者目前窘境，重视并解决业者目前面对的各种难题。

没发执照 怎做生意？

潘树森接受星洲日报记者访问时表示，他已于上个星期向财政部呈交表格申请物物贸易营业执照，至今仍没有下文，并以“只听楼梯响，不见人下来”，概括恢复物物贸易政策的情形。

“虽然不断有听闻州政府会于2019年1月1日起全面恢复物物贸易，但看似政府还没有准备好，连营业执照也尚未发给业者，业者要如何做生意？”

他说，就算商家们急得如热锅上的蚂蚁，也无济于事，只有静观其变，等待政府下一步行动与宣布。

“要重新恢复物物贸易，政府需要下很多准备功夫，包括与邻国政府及商家交涉，准备许多文件手续，订立交易货船标准等。”

“我们唯一能做的只是等待，只有政策全面落实，才会有菲律宾商家愿意来山打根交易。”

不敢贸然与邻国交易

潘树森透露，虽然接到邻国的交易订单，但他尚未拿到物物贸易营业执照，政府也没公函通知，所以不敢轻举妄动。

“恢复物物贸易确实有助带旺山打根的经济，如今油棕价格滑跌，如果连物物贸易也无法恢复，恐怕山打根的经济‘神仙也难救’。”