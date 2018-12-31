地毯商起诉串谋欺骗案．纳吉夫妇申请撤讼 “地毯商人”迪巴指前首相拿督斯里纳吉及夫人拿汀斯里罗斯玛在用作兴建国家防务研究中心（Puspahanas）土地交易丑闻上，串谋欺骗及利用职权作不当影响一案，纳吉夫妇将申请撤销诉讼。

（吉隆坡31日讯）“地毯商人”迪巴指前首相拿督斯里纳吉及夫人拿汀斯里罗斯玛在用作兴建国家防务研究中心（Puspahanas）土地交易丑闻上，串谋欺骗及利用职权作不当影响一案，纳吉夫妇将申请撤销诉讼。

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纳吉夫妇的代表律师戴卫马修斯在内庭会见高庭法官拿督阿兹马后向记者表示，其当事人将于2019年1月7日前提出有关申请。

他透露，其当事人已入禀答辩书，案件将于1月14日过堂。

另2答辩人已申请撤讼

迪巴的代表律师依占表示，另两名答辩人莫实得控股（Boustead）和Bakti Wira发展私人有限公司已申请撤销诉讼。

迪巴于10月12日入禀高庭，起诉纳吉夫妇及大马国防卫队基金局（LTAT）所属的两家公司，即莫实得控股和Bakti Wira发展私人有限公司串谋欺骗及作出不当影响，导致他蒙受巨额损失。

迪巴声称，雪州巫统妇女组主席拉惹罗比亚所持有的公司Awan Megah（马）私人有限公司在2005年6月8日与政府签署合约，在3块位于巴生武吉拉惹及面积达449.46亩（约180公顷）的土地上，兴建国家防务研究中心。

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迪巴指出，Astacanggih私人有限公司以1亿1857万3500令吉购买相关土地，双方在2007年5月16日签署合约，其公司当时不仅向拉惹罗比亚的公司支付了1300万令吉订金，且必须向政府发出7250万令吉的土地债券等。

迪巴声称，他在拉惹罗比亚违约后，遭纳吉夫妇强制低价出售其公司的80%股份。

迪巴披露，从股份强制被收购，至拉惹罗比亚违约一事，他蒙受了约5亿1000万令吉的损失，而有关土地的市价迄今已近10亿令吉。