阿兹莎：减少使用塑料‧全民提高环保意识

（布城31日讯）迈向新一年，副首相拿督斯里旺阿兹莎期许大马人民提高环保意识，成为更好的公民。

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“我希望大家能减少使用塑料，拯救濒临绝种的海龟，积极参与再循环活动。”

旺阿兹莎也是妇女、家庭及社会发展部长，她在发表元旦献词时提醒国人注重健康的生活和饮食习惯，减少摄取糖分和高碳水化合物，以及多做运动。

她说，随着明天落实公共场所禁烟令，她将提高警惕，避免自己和亲友成为二手烟受害者。

此外，旺阿兹莎说，她今年成功推行多项计划，包括家庭主妇公积金（i-Suri）计划及儿童工作审查证明（Working WithChildren Check）。

她说，她也强制所有政府机构设立职员托儿所，并开始提高合法结婚年龄。

打造廉洁环境吸引外资

马中总商会总会长陈友信

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“当前最大挑战是要如何最大限度吸引新外资，这需要政府决心打造综合廉洁政治环境，诱人招商配套及安宁社会环境的高度竞争力投资目的地。

“在中美贸易战中，大马有望处于成为美国进口来源的最有利地位，同时跟最大贸易国，即中国的贸易往来愈加紧密，尤其在短期进口替代和中期生产转移，更备受看好占尽了天时，地利，人和的优势。

“贸易战爆发过后，多家大马企业已证实收到来自中、美公司感兴趣询问，不过大马企业是否具备相当产能规模生产线，足以应付新订单，成了传统本地企业突破自我，迈向转型和自动化的一大考验与机遇。”

领袖应言出必行

马来西亚刘氏总会总会长拿督刘国泉

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“新的一年，对新政府给予厚望，不再玩弄种族课题，同时教育政策改善得更好，不再处理黑鞋白鞋事情。因为不管穿甚么鞋，对于教育内容也不会有多大改善和变动。

“人民期许新政府能让马来西亚变得更好，生活更优，社会更进步，但最近新政府领导人说词却令人咋舌，政策朝夕令改，实际上，领导人应言出必行，这非常重要，因为关乎他们的诚信与能力。”

速实现大选宣言

马来西亚大专青年协会总会长李祥福

“2019年是实现2020年宏远的前夕，政府必须全力实现大选宣言，落实国家体制转型，推动经济发展，以达致具高收入及新思维的先进国目标。

“我国上半年的政治热情如夏，下半年的经济却仿佛进入寒冬。各界普遍上对2019的经济前景感到不太乐观，因此政府必须与民间商界紧密合作，确保财务政策能给企业更大的发展空间，刺激整体经济成长。

“大专青促请各界高度关注大专生失业及22万5000名大学毕业生的月薪低于2000令吉一事，必须深入探讨背后除了竞争力问题之外，是否也存在着人才错配及薪资过低的状况，才能更全面地制定相关对策。”