不符合条件．单身不可申请援金 生活援助金（BSH）官方网站资料显示，有负担在身的单身人士不符合2019生活援助金的申请条件。

（吉隆坡31日讯）生活援助金（BSH）官方网站资料显示，有负担在身的单身人士不符合2019生活援助金的申请条件。

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另外，2017和2018年学生优惠扣账卡持有者也不能申请成为受益人。

援助金1月28日分发

据《马来西亚前锋报》报道，2019年生活援助金将于明年1月28日分派，没有扶养父母者不能领取这笔援助金。

报道说，非大马人配偶亦没有资格领取300令吉的生活援助金。

“符合条件者，只能是双方皆为大马人的夫妇、拥有扶养负担的单亲父母和独居老人。”

根据网站资料，民众若无法申请2019年第一阶段的生活援助金，日后一旦符合资格，即可提出申请。

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财政部长林冠英日前发表文告说，为能尽快在明年2月前发放援助金，政府将根据旧数据库和旧方法发放援助金。

“政府要剔除不符合资格的受益人，因为他们不是来自B40群体，漂白过程需要耗时和很长时间才能执行。”

他指出，一旦更新数据库，政府将采用2019年财政预算案中公布的方法，发放第二和第三阶段的援助金。