慕斯达法：实施连串措施．“竭力塑造移民局零贪污” 今日卸下移民局总监职的拿督斯里慕斯达法说，他在过去2年竭尽所能把该局塑造成零贪污的机构；而重新塑造廉洁的形象的确不易，一些官员甚至不接受他的行政方针，而继续在执法上做出越轨的行为。

（吉隆坡31日讯）今日卸下移民局总监职的拿督斯里慕斯达法说，他在过去2年竭尽所能把该局塑造成零贪污的机构；而重新塑造廉洁的形象的确不易，一些官员甚至不接受他的行政方针，而继续在执法上做出越轨的行为。

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过去2年，慕斯达法实施的连串措施及举措包括新增部门、争取提升移民局官员津贴、灌输杜绝行贿的培训等等。

他日前接受《透视大马》访问时说，在他接手该局总监前，该局在政府机构内的确被誉为“最腐败机构”

的称号，为此2年内他不断落实一系列的措施，希望可以加强官员的执行能力及专业形象，为该机构重新漂白。

忆起当年接管移民局后，他表示第一件执行的措施便是为该局设下新的口号，希望官员们时时刻刻在口号的警惕下改变原有的态度、行事作风及执行能力，并且常要求属下别再容忍贪污的作风。

“虽然我们进行了一连串的措施加强官员的能力及灌输拒绝贪污的行为，但冰冻三尺非一日之寒，一些官员依旧顽固的收取贿赂。”

他补充，相比于其他政府机构，该局官员的工资及津贴显得特别低廉，对此不想对一些官员越轨的执法行为作出任何的判断，仅要求中央政府可以对该局与其他机构一视同仁。

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重组移民局架构

另外，为了简化及更有系统化的处理该局的事务，慕斯达法过去还重组了移民局的架构，并创建了几个新部门以加强执法、情报提供、调查及人口贩运的运作。

“一旦执法单位的内部管理加强后，我们便会容易执法，执法范围不仅是在非法移民的课题上，而是那些常与移民局官员有所接触的人士。

“由于我们也面对官员、物资及物流短缺的问题，所以期间也不断与其他机构一并合作，以便降低刑事罪案的发生。”

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确保各部门系统依法进行

他说，为了确保移民局外包的合约是透明化进行，他要确保各个部门的系统是依据法律程序进行，当中系统包括申请签证、外劳申请准证及护照等。

谈及这点，他也质疑之前一些没有公开招标便获得合约的外包公司。

“举个例子，为何移民局之前会允许3家外包公司处理非法外劳登记的程序，而并非由该局亲自负责？

“但对于这点是在我就职前便已经如此，因此我并不想多加评论，既然已成定局，那就让我们关注其他更重要的部份。”

他续说，有关外包公司在今年8月30日结束合约便没再获得更新，而非法外劳登记的工作范畴也继而取消。