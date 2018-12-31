光头佬‧笑口常开 一年将尽，既往如常地在浑浑噩噩之中又混过一年，说得好听，好像又赚到一年韶华，实则是在消磨年岁，瞬眼之间，2019年已近在眉梢，能不惊吓乎？

代表十全十美的十尊大小不一的笑佛塑像

一年将尽，既往如常地在浑浑噩噩之中又混过一年，说得好听，好像又赚到一年韶华，实则是在消磨年岁，瞬眼之间，2019年已近在眉梢，能不惊吓乎？

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是“年”已过，命亦随减，如少水鱼，斯有何乐？

如果说一个人的命数是冥冥之中老早注定的，那好比水池中畅游快乐无忧的游鱼，而无视于“无常”随时的降临，犹如池中的水一日日随着时间的流逝而逐渐流失，慢慢接近死亡，哪有甚么值得快乐的呢？所以故，“当勤精进，如救头然，但念无常，慎勿放逸。”

“放逸”说的是心对外物的贪染与执著、放肆不羁，如脱缰之马，心猿意马，杂念纷呈，“谂头”多多。说到底：有恋物癖好者，终究不是一件好事。朋友常劝说要“断、舍、离”，哎呀呀，这道理谁不懂，只是3岁小孩能懂得，80岁老翁行不得而已，知易行难呀。

对光头佬来说，一切收藏品的确都是身外之物，生不带来，死不带去，所以要随顺因缘，缘来缘灭，不染著、不起烦恼，如此这般才会随遇而安，随缘自在。

说来好笑，最近有位藏家老是质疑俺手上珍藏多年的一尊小型的“福建会馆款”笑佛是后仿之作；光头佬听罢藏家的“真知灼见”后，但笑不语，因为这尊小笑佛是光头佬初初学习收藏“公仔”的第一件藏品，背后多少含蕴著一些难忘的情愫，所以即使买错了，权当是交了学费呗，“收藏”毕竟是一门大学问，非得虚心学习不可，还要多看、多读，多上手，重要的是：多少要有一点慧根，假以时日有幸得到高人点拨，立即能茅塞顿开，举一反三，鉴赏力一日千里。

笑容可掬的“福建会馆款”小笑佛。

一切从一尊小笑佛开始……

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还记得，这件袒胸露脐、笑容可掬的小笑佛是光头佬大约在1995年于安邦的城市广场，向百宝阁的丁兄所购藏，连当时花了多少银两，俺还记得一清二楚。

当初会动起念头来买这“笑佛公仔”是不难理解的，因为光头佬是学佛之人，笑佛的称谓乃一般人的惯称，实际上，其真正的名号是“当来下生弥勒菩萨”，所谓“当来下生”即是说弥勒菩萨是继释迦牟尼佛之后，在这个世界成就佛道的菩萨，所以他是未来的佛。所以，每当我们去参访佛门古刹时，一踏进寺庙门口便会见到一尊脸上挂著瞇瞇笑容、袒露著大肚子的弥勒菩萨正面迎来，是谓“广结善缘”。有时还会看到弥勒菩萨的两旁还会写着“笑口常开，笑尽天下可笑之人；大肚能容，容尽天下难容之物”的对联，真有意思。

那段时期，光头佬因负责撰写艺术展览的稿件而认识了这位北漂归来的丁兄，颇为投缘，逐渐也混得蛮熟的。当时，光头佬好多对古董家俱、瓷器，甚至玉器的最初知识，都是丁兄倾心吐胆相授予我的，同时亦推荐与惠借了不少艺术古玩类的杂志书籍，真是一位不可多得的良师益友。因此每当看到这件小笑佛时，心里自然会想起这位失联多年的故友。他是无缘无故于人间蒸发的，一说是多年前已移居至袋鼠国，另有一说是早已short咗，不知所踪。

更离谱的是：“一生二，二生三，三生万物……”，光头佬在这之后的笑佛收藏喜好也源源不竭的延续到今时今日，只因为一见到福慧圆满的笑佛法相，就会生欢喜心，内心平和而安乐，法喜充满。

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从一尊小佛像而回想起过去和丁兄相处的日子，物在而人已非，确实还蛮感慨的，其实这也正是缘起法相的一个彰显。

潮州窑口的笑佛塑像。

寿山石雕笑佛（高山冻石）。

难得一见的“粉脸”（素胎）笑佛。古朴可爱的民国制瓷器笑佛。

难得一见的“粉脸”（素胎）笑佛。古朴可爱的民国制瓷器笑佛。