【框里框外】谢林霖·知知港的客家女神·“叔婆太法妙仙人” 知知港客家籍贯的人多是不争的事实。

知知港客家籍贯的人多是不争的事实。

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大家一大早乌漆麻黑来到这个不靠海的港，很多时候为的是那道地的客家糕粿而来。

知知港地方小可以去的地方不多，可这里有好几座庙，其中“广福宫”是顶出名的一座庙宇，建于清朝光绪18年，祠庙里供奉的正神为中国梅县乡下膜拜的镇江“叔婆太法妙仙人”。

“叔婆太法妙仙人”本来是郭姓人和徐姓人的本姓保护神，跟着宗祠家庙的脚步，从广东梅县到中国大江南北，也开始开放予别姓人来祭拜，辗转来到了印尼的Karawang，在1770年，由中国大浦大麻的刘氏、钟氏和许氏三家宗亲将大麻的香炉带入印尼；1867年，芙蓉暗邦岸与芭蕾之间的百年古庙仙人叔婆太庙，是由当时的华人侨领李三，将家乡的神请来这一个开矿的重地，建立了马来西亚第一座“叔婆太法妙仙人”；知知港的则是在1893年从芭蕾请来香炉建庙。其中在各地开支落叶的神坛庙宇，如今大多没落，稍有人知还供奉着“叔婆太法妙仙人”的，只有这两座庙了！

广福宫庙还很有古时的味道。

本姓保护神的传说

在各地“叔婆太法妙仙人”的传说里伶俐的郭妙玲是蕉岭县蕉南村郭念四郎的四女儿，生于元朝至正二十二年（1363）农历五月初四，18岁那年，郭家选中瓜州徐姓一个厚道人家，择定秋后完婚。农历七月二十三，一阵鞭炮响后，只见新娘子妙玲走了出来，站在石檐阶上，对众人说：“刚才玉皇大帝赐我吃了仙果，并敕封我为‘法妙仙母’，现在我已成为仙人，所以不能与凡人成婚了，请父母、亲朋及徐家见谅。”郭妙玲成仙的消息不胫而走，一下子传遍整个梅州。

为了祈求仙母保佑，郭、徐两家都择日选址建造“法妙仙母宫”，供奉“敕封法妙仙母之神位”

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牌位，郭姓尊称“法妙仙母”为“仙人姑婆”；徐姓尊称“法妙仙母”为“仙人叔婆”，两姓都视“法妙仙母”为本姓保护神。许多妇女为了孩儿难养，还会把小孩过继给神祇，按个郭姓名号，中间多有一个“妙”字，祈求小孩能健康成长。孩子长大成人后，可以回来庙里讨回写下名字生辰的过继纸，在神坛前上香禀告火化，就算退契。可是没有退契的也大有人在。

在中国一些庙宇里，“叔婆太法妙仙人”也常常和海南“天后娘娘妈祖”并坐，两位女神虽然分属不同的籍贯庙，却都是出海讨海人的护佑神，也是妇女们托付对孩子健康成长愿望的女神。庙祝嘴里说的救父寻兄的故事，在民间多指妈祖16岁秋天的事故。虽然说不上对错，也是一种渊源。

庙祝说当年知知港以种植业或锡矿业为生，父母得早出晚归，家里的孩子都放在庙里。听说不哭闹，也不拉屎拉尿的，好像有仙人母照料着，一直到父母来领。这样算不算是最早和最神的托儿所？当时人民为生活逼不得已把孩子寄放在庙里，如果真有仙人母照顾也是一种安慰。可能因为如此照顾孩童，这座“广福宫”是不给求字的，几代乩童都坚决不让赌，说是“叔婆太法妙仙人”的指示。

庙里的磬鼓都是从中国请回来的。（图：星洲日报）

神明的药签

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早期的知知港是森美兰州一个偏僻的小埠，四面森林环抱，没有医药服务，当时扶乩时除了求运签，还有药签可求。站在那里细读运签，不同于一般庙宇里四句诗歌典故的签诗，这里多是劝人向善向上的诫句──“他人不可欺，起念有天知，但能行正直，吉庆自有余。”不管谁来为何事求签，都有循循善诱的话来点醒你。

而药签上种种不同的药方，简单不复杂，想必也是一些民间解毒去暑却寒的普通药方，比如：仙人草或者大黄配大桔的药材来煲水。庙祝说当年扶乩时就会写下签号，让善信跟着药方抓药，现在医药发达，没有人再来庙里求药签了，只不过还是把这些药签留了下来。有哪位有心人或者可以记录这些药方，看看出处，写下相应的疾病症状，或者对于一个民间偏方的记录也是一种功德。

这样的本姓庙宇在马来西亚应该已经很少，靠的是一种信念苟延残喘着，和对家族身份的认同。看一座本姓庙，听一段历史。在传说里流传的岂只是一个神妙故事，也是一个籍贯家族的苦难和期盼。一把香灰，一个炉跟随着矿工的脚步，从中国到印尼，再来到马来西亚的芭蕾一直到知知港，漂流的是人，根不断的想念着家乡的亲人。