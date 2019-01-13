【有情有味】陈静宜·鸡丝河粉的身世 当我在马来西亚，总要吃到最后一分钟才甘愿。在机场搭机前，我多半以怡保鸡丝河粉与一杯热白咖啡作收。对大马人而言，鸡丝河粉或许再平常不过，但那滑若绸缎的沙河粉、浓郁虾香、清甜汤头，在台湾就是吃不到。我喝完最后一口汤，擦擦嘴，尽可能把余味留在口中，这才了无悬念地去登机。

亚Tiong的鸡丝河粉平均要等上半小时才吃得到。

当我在马来西亚，总要吃到最后一分钟才甘愿。在机场搭机前，我多半以怡保鸡丝河粉与一杯热白咖啡作收。对大马人而言，鸡丝河粉或许再平常不过，但那滑若绸缎的沙河粉、浓郁虾香、清甜汤头，在台湾就是吃不到。我喝完最后一口汤，擦擦嘴，尽可能把余味留在口中，这才了无悬念地去登机。

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在怡保，以天津茶室的三轮车鸡丝河粉最有名，当地人说如果三轮车歇业一天，茶室里就几乎没有客人。天津茶室隔壁的光兴茶室名气也颇高，他们把虾对半剖开却不断尾，呈现Y字型的结构，那真是了不起的刀工。

而我最喜欢的还是九洲茶餐室的亚Tiong鸡丝河粉，平均都要等上半小时才吃得到。鸡丝现点现切，不致干硬，汤头虽然比起一般要来得少，但油葱提味，虾香浓郁，味道调配得恰到好处，吃完最后一口河粉也搭完最后一口汤，一切显得那么天衣无缝。无怪乎被冠上“怡保最好吃的鸡丝河粉”之名，老板亚Tiong也没在客气，自信从容地接受这个称号。

众所周知，怡保鸡丝河粉相当有名，因此许多档口都会在鸡丝河粉前冠上怡保二字，就跟芙蓉烧包、槟城虾面一般，仿佛是票房保证，但怡保这两字可不能随便写写，首先，至少要用沙河粉、鸡丝，才能称上怡保鸡丝河粉。你会想，沙河粉或许有些难度，但放鸡丝有什么难的吗？我在台北就吃过放白斩鸡块的“鸡丝河粉”！

亚Tiong的汤鸡丝河粉与干捞鸡丝河粉。

光兴茶室的鸡丝河粉也颇有口碑。

大骨熬汤，虾油添香

至于汤头，有位老板告诉我，用虾壳熬汤会腥臭，多只用大骨或鸡骨熬汤。

那汤里的虾味从何而来呢？虾壳、虾头是用来炼油，吸收了虾香与橘红色泽而成虾油。只要小小一瓢虾油就能添香，为整碗清甜的鸡丝河粉画龙点睛。我听说有些小贩用人工色素假红油充数，在我的标准也是不行的，有辱怡保之名。

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每每遇到不合格的状况，都有一股冲动（事实上是义愤填膺）想对店家晓以大义：“做不到的话就称鸡丝河粉、锅烧意面就好，别在前面冠上怡保、台南地名。”若老板是怡保人或台南人还做得不到位，就更让人感到罪无可赦。

说到这里，是否发现鸡丝河粉与虾面的结构很雷同？——同样都有虾汤、虾油与虾，只是把米粉、黄面换成了沙河粉，汤头从辣变成不辣。原乡的福建虾面也是不辣的，传到了马来西亚变辣，有可能是因为天气燠热，吃辣可以排汗，帮助身体带走热气所致。

我们甚至可以大胆怀疑两者可能系出同门，支持这个推论的还有一个发现，就是在怡保这个广东移民的大本营里，卖鸡丝河粉的很多是福建人，会不会是食物随着人的移动而跟着南迁，并演变成适合当地人口味的样貌？这倒是颇为耐人寻味。

三轮车的鸡丝河粉，保持鸡肉的嫩度。

光兴茶室鸡丝河粉的虾对剖成Y字型，刀工了得。（图：星洲日报）

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