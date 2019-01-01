要先谘询州内阁看法·沙暂缓实施食肆禁烟 （亚庇31日讯）沙政府决定暂时不跟随联邦政府于明日（1月1日）起茶餐室全面禁烟的措施。

（亚庇31日讯）沙政府决定暂时不跟随联邦政府于明日（1月1日）起茶餐室全面禁烟的措施。

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沙巴州2名内阁部长，副首长拿督赵占山巴贡、州卫生及人民和谐部长拿督黄天发皆异口同声地说，暂缓实施茶餐室禁烟。

征询律政司意见

赵占也是州地方政府及房屋部长。他说，州内阁须先商议，才决定是否跟随联邦政府的禁烟措施。

“我们需要征询州律政司的见解和州内阁成员的看法。”

黄天发说认为，在这之前，州卫生局应该暂缓实施禁烟措施。

沙砂拥有本身的地方政府法律，两州都不会即时跟随联邦政府实施禁烟措施，他们需要更多时间去研究。

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州内许多咖啡店东主担心，一旦实施茶餐室禁烟措施将影响生意。

砂地方政府及房屋部长拿督沈桂贤昨天透露，他会在明年1月9日会见砂卫生局及相关业者，讨论禁烟事宜。他强调，砂州政府并非反对禁烟举措，而是希望根据砂州本身的权限来落实这项政策。

沙卫生局总监拿督克里斯丁娜没有正面回应州政府决定暂缓施行禁烟措施的决定。

她说，禁烟有很多方法，并非只是执法，也包括教育和劝告。

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庇茶餐室禁不禁烟？

新市长：州政府决定

对于沙巴州政府暂不跟随联邦政府实施的茶餐室禁烟令，是否意味着亚庇市明天（1月1日）也没有施行禁烟措施，新任亚庇市长拿督诺丁西曼对此不置可否，仅表示会遵循州政府的决定。

诺丁指出，暂未得知州政府是否暂缓实施茶餐室禁烟，而且有关措施涉及法律问题，一切都得等待州政府决定。

他在市长职权交接仪式后，受访有关副首席部长兼州地方政府及房屋部长拿督赵占山巴贡今日宣称州政府暂缓实施茶餐室禁烟，需待州内阁商议才决定是否跟随联邦政府的禁烟举措。

“禁烟措施涉及法律，我们只能遵循州政府的决定；至于健康方面，则人们自行承担后果。”

陈泓缣：没深究 不确定

另一方面，亚庇区国会议员陈泓缣对于州政府决定暂不实施禁烟令一事，也无法给予肯定的回应。

陈泓缣受访时指出，砂州政府表态会按照砂地方政府法令及条例执行，不需完全跟随联邦的作法。

“卫生属联邦政府管辖范围，联邦通过各州卫生局采取禁烟行动，会否与州政府管辖下的地方政府的相关法令有所冲突？这方面我没有深入研究，所以不敢确定。大家只好拭目以待。”

他表示联邦政府已表明在真正执法前，会给予半年的宽限期，初步实行主要是以进行教育与宣导，提高人民意识为主。