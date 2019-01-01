贸消局派定心丸·沙燃油充足 （亚庇31日讯）沙巴州内各大小油站不会出现汽油和柴油短缺的问题。

国内贸易及消费人事务部指示州内油站须确保汽油和柴油供应量充足。

（亚庇31日讯）沙巴州内各大小油站不会出现汽油和柴油短缺的问题。

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国内贸易及消费人事务部沙巴州总监乔吉阿巴斯今日敦促民众不必担忧，并保证当局将确保汽油及柴油供应充足，不会发生“油荒”现象。

事缘政府日前宣布明年降低油价，以及采用每周燃油浮动机制，有油站业者为了避免亏损而不增购燃油，可能导致明年初出现汽油和柴油短缺。

乔吉今日率领执法人员到兵南邦担布南路蚬标油站突击检查后受访时，向消费者作出不会缺油的保证。

突检200家油站

乔吉指出，贸消局自本月27日至昨日，已到州内208家油站进行243次突击检查，接下来也会继续执行检查任务。

期间，贸消局也向油站发出指示通知书，提醒油站业者确保燃油供应充足，一旦油量供应减少，就要及时向石油公司增购。

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“油站有责任确保燃油供应充足，且足以进行日常销售；要知道，油站的任何一个汽油泵都不能随意关闭，否则会遭到对付。业者发现任何问题，须立刻通知贸消局。”

油站没卖油可投报

如果油站业者不遵守指示，将触犯1974年供应管制条例第21条文，可在1974年供应管制法令第22条文下被罚；一旦罪成，初犯者可被罚款100万令吉，再犯者可被罚款300万令吉。

乔吉指贸消局至今没有接到消费者的投诉。他也提醒消费者，若发现油站突然关闭，或停止售卖汽油或柴油，可向贸消局投报。

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国内贸易及消费人事务部沙巴州总监乔吉阿巴斯（站者右三）率领执法人员突击检查油站，并指示油站人员测量油槽存量。

今年逾5万次检查

沙贸消局开罚41万

沙巴州国内贸易及消费人事务部今年在州内展开5万6092次检查行动，当中有1100宗触犯各项条例的案件。

充公750万违例品

国内贸易及消费人事务部沙巴州总监乔吉阿巴斯表示，当局整年来共开出819张罚单，罚款额达41万零863令吉，并充公价值近750万令吉违例物品。

也有一些商家面对被提控上庭，罚款额达13万4300令吉。

乔吉今日在兵南邦担布南路蚬标油站突击检查后受访时，这么表示。

今年无油站挨罚

贸消局的检查对象是超级市场、杂货店及摊贩等，受罚的违例商家大多数是没有置放价格标签以及擅自抬高统制品如白糖、面粉及政府津贴食油等的价格，触犯2011年价格控制及反暴利法令。

乔吉也说，州内油站在今年内并没有因为不遵守指示或违反任何统制品零售执照的条件而遭罚款。