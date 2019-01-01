诺丁西曼接领职权·亚庇迎来新市长 （亚庇31日讯）元旦前夕，亚庇市迎来第5任市长拿督诺丁西曼，并告别亚庇陞格为市以来的首名华裔市长拿督杨文海。

亚庇首名华裔市长杨文海（前排左）任期届满，他在元旦前夕的市长职权交接仪式上，将市长权杖交给第5任市长诺丁西曼。

（亚庇31日讯）元旦前夕，亚庇市迎来第5任市长拿督诺丁西曼，并告别亚庇陞格为市以来的首名华裔市长拿督杨文海。

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原任州公共服务局总监诺丁西曼在今天下午在市长职权交接仪式中，从杨文海手中接过市长职权。

而任职市长近3年的杨文海也正式告别市长生涯，他在州秘书拿督哈欣拜占见证下，为诺丁穿戴市长袍及项链等配件，并将权杖交到诺丁手中，象徽市长职权交接。

在场观礼的有负责市政厅事务的首长署助理部长阿里芬阿斯嘉里、亚庇区国会议员陈泓缣、里卡士区州议员陈历发、市政厅总监拿督安鲁拉及亚庇各国州议席社区发展领袖等。

来自兰瑙甘榜罗汉，现年61岁的诺丁将出任市长两年，至2020年届满。

他于1979年投身公共服务领域，曾担任担布南县议会主席、州青年及体育部常务秘书，过后调往首长署州内阁及政策组，于2007年4月9日升任为州公共服务局总监，任职11年退休，如今接任亚庇市长。

亚庇在2000年2月陞格为市，由拿督阿都干尼出任首任市长，他在担任2届4年后，任期获延长1年。第二任市长拿督依利雅士于2005年接任，任期3届6年，至2011年。

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接棒的第三任市长阿比丁在2届4年任期届满后，获延长任期1年；杨文海于2016年2月2日接任，成为亚庇陞格为市16年以来首名华裔市长。

在时任首长丹斯里慕沙阿曼及现任首长拿督斯里沙菲益延长任期之下，杨文海任职市长期共2年11个月。

新任市长诺丁（前排右六）在市长职权交接仪式上，与众嘉宾及市政厅各部门主管合影。

上任首务 改革市厅

诺丁矢减繁文缛节

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新任市长拿督诺丁西曼承诺，亚庇市政厅将减少不必要的繁文缛节，为人民带来高效服务。

诺丁今日在亚庇市长交接仪式上表示，他上任后的首要任务就是改革市厅，落实高效服务目标，包括确保各种审批工作能迅速执行。

“这项委任是一项重大的责任，我承诺将秉持以民为主、负责任、廉洁及专业精神，给予人民最好的服务。”

确保“零贪污”“零旷工”

诺丁强调，市厅团队将秉持廉洁精神，确保“零贪污”及“零旷工”，同时呼吁各界合作，帮助市厅达到目标。

此外，他表示，市厅将加强与包括警方在内的保安部队的合作，确保亚庇市的保安处于最高水平。同时，市厅将与政治领袖、各个政府机构、官联公司及私人机构保持合作，以便确保各项对人民有

所裨益的计划顺利执行。

他也承诺会设法改善亚庇区的交通及停车位不足问题，同时改善市厅团队的工作效率，克服市厅面对的各项问题。

诺丁表示，他将确保市厅更有效地执行任务，透过优越的管理和服务，打造亚庇为清洁、绿色及宜居城市的先驱。

他称，他自2010年起就担任市厅谘询委员会成员，凭这背景，他将努力带领市厅走向更高峰，达到原定的关键绩效指标。

杨文海（右）在州秘书哈欣拜占（中）见证下，移交市长职权予诺丁西曼（左）。

杨文海忆述近3年任期

“当市长有趣富挑战”

任职亚庇市长2年11个月后荣休的拿督杨文海形容，市长是非常“有趣”且富挑战性的工作，每次都要思考各式各样的方法，来寻找最佳解决方案。

杨文海坦言，任职期间所面对的主要挑战是资金有限、门牌税及罚款被拖欠，还有各种社会问题，如交通堵塞、公共交通设施、停车位不足、闪电水灾、违章屋、流浪汉、滥用毒品、清洁问题、再循环计划、与慈济在加雅岛推行的教育学习中心、无塑料袋活动及违建问题等。

他表示，门牌税是地方政府其中最大的税收来源，但亚庇市政厅与其他市政厅一样，面对着门牌税、罚款及停车费被拖欠的问题。

因此，他呼吁市政厅行政人员及各部门官员全力支持新任市长，也是其好朋友诺丁西曼，以改善和解决市政厅所面对的上述问题。

同时，杨文海在移交市长职权之前，忆述本身是在2009年2月9日接任为市政厅总监，之后在2016年2月2日升任为第4任市长；意味着，他在亚庇市政厅服务长达9年11个月。

“市政厅一直致力于打造亚庇成为清洁、绿色和宜居城市，我希望亚庇市民都享受到一点点的成果。”