弹性处理颜色搭配·华小不强制穿黑鞋袜 （亚庇31日讯）教育部实行的学生黑鞋黑袜措施引起争议，不过，根据调查，亚庇区大部分华小不会在明年开学后强制学生改换黑鞋和黑袜，或者禁止鞋袜“黑白配”，家长大可放心，不必赶在开学前购买黑鞋黑袜。

（亚庇31日讯）教育部实行的学生黑鞋黑袜措施引起争议，不过，根据调查，亚庇区大部分华小不会在明年开学后强制学生改换黑鞋和黑袜，或者禁止鞋袜“黑白配”，家长大可放心，不必赶在开学前购买黑鞋黑袜。

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亚庇区华小校长协会主席拿督黄天良表示，各校将遵守教育局的指示，于两年过渡期期间允许学生穿黑鞋黑袜或保持白鞋白袜。

至于“黑白配”的问题，也是亚庇中华小学校长的黄天良指出，该校鼓励学生尽量不要黑白“混搭”。不过，为了体恤家长，如果孩子的白鞋还没有穿坏，就不必急著更换。

善导鼓励穿白鞋袜

根据调查，亚庇区大型华小之一的善导小学学生受鼓励明年穿白鞋和白袜上学，以便显得整齐和有纪律。

该校明年共有大约330名一年级新生，大致上和今年新生人数一样，明年全校学生则有1868名。

根据教育局发给各校的指示，于2021年之前，校方不可强制性规定学生须改穿黑鞋或黑袜，但没有明确说明不可以鞋袜“黑白配”。

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教育部副部长张念群日前接受电视台访问时指出，2021年之前，学生可自由选择“黑黑配”、“白白配”或“黑白配”，校方不可为此处罚学生。

要开学了，买黑鞋还是白鞋呢？

黑鞋好卖 白鞋清货

学生家长各有所好

虽然距离实施学生穿黑鞋政策还有3年，不少学生家长在2019年开学前已经改买黑鞋，换黑鞋者以政府学校学生居多。

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实威霸级市场兵南邦新市镇分行的黑鞋销量走高，开学前平均每日可售出50双以上，而在马来区的必打丹分行黑鞋卖到断货，必须向兵新市镇分行提取存货应市。

有人黑白一起买

实威兵新市镇分行一楼黄姓执行员接受本报访问时表示，在教育部早前宣布2021年全面实施穿黑鞋政策后，公司今年批入大批黑鞋，同时进行白鞋促销，学生家长各有所好，也有家长黑白校鞋一并买。

她说，白鞋促销期会持续直到清货为止，之后虽然还会售卖白鞋，但进货量不多。

她也表示，有不少学生家长会询问销售员校鞋的搭配，为了方便家长和顾客，公司在校鞋贩卖区挂上教育部的文告内容以及2019年至2021年间的校鞋穿搭示范图。

有关示范图说明，2019年和2020年正确的校鞋穿搭为白袜配白鞋或者黑袜配黑鞋，不能黑白混搭，2021年起黑鞋须配黑黑鞋。

政府学校自由选穿

据了解，亚庇及兵南邦大部分的政府学校已跟据教育部的文告，通知学生家长2021年之前，学生可选择穿白鞋或黑鞋；而部分华小和教会学校仍鼓励学生穿白鞋白靴上学。

2名女儿明年就读亚庇中华小学一年级和四年级的学生家长张女士透露，校方没有书面通知2019年开学是否可改穿黑鞋，为了保险起见，她还是为女儿选购白鞋。

兵南邦圣约瑟小学一名嘉裔家长表示，校方通知书说明2019年开学鼓励学生穿白鞋，而且白鞋有促销比黑鞋便宜，所以她为3名子女选购白鞋。

明年升上中五，来自巴亨国中的艾沃说，他和大部分同学都决定改穿黑鞋，他觉得黑鞋比白鞋好看且耐脏，不过，艾沃就读巴亨国小的妹妹则不想换鞋，继续穿白鞋。

明年就读亚庇中华小学四年级和一年级的姐妹叶安瑄（右）和安琪开学穿白鞋。

业者：缓冲期还有2年

多数家长买便宜白鞋

白色校鞋促销，加上教育部给予缓冲期至2021年才全面实施黑袜黑鞋政策，令许多家长还是首选购买便宜的白色校鞋。

山打根市区一名不愿具名的鞋业业主表示，虽然已有家长开始为子女购买黑色校鞋，但是更多家长却是看准商家对白色校鞋所做的促销，售价比起黑色校鞋便宜，而首选白色校鞋。

“一些白色校鞋折扣20到30%，甚至打出白色校鞋“买越多省越多”的策略，令部分家长首选较为便宜的白色校鞋；亦有一部分家长则是黑白校鞋一起买。”

业主表示，许多家长认为校鞋能够穿上1至2年，等到缓冲期结束，再来买黑色校鞋也不迟；有部分家长则向他表示，现有的校鞋会穿到不能穿为止，购买黑色校鞋主要是留作备用。

今早开始有许多中学已经开始对旧有学生进行入学注册活动。但据本报向部分教师了解，许多学生仍穿上白色校鞋前往学校作出登记。

实威霸级市场兵南邦新市镇分行挂起教育部文告和校鞋校鞋搭配指南。