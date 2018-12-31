明天开始落实 烟民维权俱乐部入禀法庭挑战禁烟令 烟民维权俱乐部（Smokers Right Club）要求吉隆坡高庭发出准令，让他们挑战卫生局明天起落实的禁烟令。

（吉隆坡31日讯）鉴于食肆禁烟令明天就开始落实，新成立的烟民维权俱乐部（Smokers Right Club）7名成员今天入禀司法审查，挑战有关禁令。

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烟民维权俱乐部是一个刚注册不久的新团体。

根据当今大马报导，俱乐部临时会员哈尼占（Mohd Hanizam Yunus）和莱沙尼（Mohd Laisani Abdullah）今天连同另外5人，通过哈聂夫律师楼（Messrs Haniff Khatri ）向吉隆坡高庭入禀该项申请，并把卫生部列为唯一的答辩人。

他们要求吉隆坡高庭发出准令，让他们挑战卫生局明天起落实的禁烟令。

他们也要求法庭宣布，有关禁令侵犯了他们的宪赋权利，同时发出一项庭令阻止卫生部实行该禁令。

不仅如此，7名申请人也要求法庭在聆听他们的申请和做出裁决前，暂时禁止政府执行禁烟令。

他们申请司法审核的理据是，有关禁令已经违宪，因为吸烟不是罪行，他们跟非烟民享有平等的权利。

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他们宣称，他们造访食肆的权利将沦为虚设，因为他们不允许抽烟，并侵害了他们的权利。 7人均认为，他们到访有关食肆的权利已遭受剥夺及歧视。

7人也指出，有关禁令是不合理和不恰当的做法、因为政府没把吸烟列为非法，同时更从中抽取高额的税务。而且，政府没有提供替代地点给他们吸烟。

来自登嘉楼的莱沙尼也是俱乐部的临时秘书。他在该宣誓书中指出，他从媒体读到禁烟令的消息后，就指示律师搜索国会的议事录。

他说，实施禁令的指令没有提到，部长或副部长曾就此会晤烟民。此后，他们就在今年12月24日成立和注册了该俱乐部。

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他表示，根据律师的说法，有关食肆禁烟令已经违宪，因为从1993年以来，只有23个地区正式列为禁烟区，其中包括医院、高教机构、有冷气的工作场所、油站和政府的建筑物。

他补充，他曾在12月20日指示律师致函卫生部长祖基菲里，要求安排一项会议，惟部长始终没有安排任何会议，以致他们今天入禀司法审核申请。