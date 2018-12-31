林拱辉第三代接班 任云顶3公司副CEO 2018年最后1个交易日，云顶集团在马股上市的3家公司发出文告，表示林国泰长子林拱辉将转任3家大马上市公司副首席执行员一职，由2019年1月1日起生效。

林国泰长子林拱辉将转任云顶集团3家大马上市公司副首席执行员一职。

（吉隆坡31日讯）云顶集团领军人物丹斯里林国泰进一步推进第三代接班计划？

广告

2018年最后1个交易日，云顶集团在马股上市的3家公司发出文告，表示林国泰长子林拱辉将转任3家大马上市公司副首席执行员一职，由2019年1月1日起生效。

云顶(GENTING,3182,主板消费产品服务组)、云顶大马(GENM,4715,主板消费产品服务组)和云顶种植(GENP,2291,主板种植组)透过文告指出，原任非执行董事的林拱辉将转任3家公司副首席执行员一职。

今年34岁的林拱辉，在伦敦玛丽王后大学考取电脑科学学士，并在伦敦摄政商学院考取国际营销管理硕士学位。

值得注意的是，大股东林国泰由云顶种植首席执行员转任执行副主席，有效期由2019年1月1日开始，他留下的空缺由原任副首席执行员陈光汉顶替，任期同样由2019年1月1日开始。

林国泰目前是云顶和云顶大马的主席兼首席执行员，他也是云顶新加坡和云顶英国的执行主席和云顶香港的首席执行员。

云顶和云顶大马原任副主席敦莫哈末哈聂夫则因退休而卸任，由即日起（12月31日）生效。

广告

丹斯里冯正仁受委为云顶副主席，83岁的丹斯里阿维尔詹丹则受委为云顶大马副主席，生效期皆落在2019年1月1日。