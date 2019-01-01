元旦前后各地多宗袭击·日本涩谷汽车撞人·英国刀手地铁站伤人 今日是1月1日元旦，各地普天同庆之际，却发生多宗袭击。

东京涩谷区凌晨0时10分左右，一辆私家车铲上一处拥挤的商店街，造成多人受伤。（日本放送协会网站截图）

今日是1月1日元旦，各地普天同庆之际，却发生多宗袭击。

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日本放送协会报道，东京涩谷区凌晨0时10分左右，一辆私家车铲上一处拥挤的商店街，造成至少8人受伤，其中1人昏迷。当地警方表示，私家车行驶130多米后才停下，20多岁的私家车司机事故后逃逸，警方约20分钟后将其拘捕，疑凶声称其目的是为发动恐怖袭击。

英国广播公司报道，有刀手于当地时间周一（12月31日）晚上8时许，在曼彻斯特的维多利亚地铁车站，持刀袭击乘客，导致至少3人受伤，其中1人是警员。警方其后拘捕疑凶，暂时未知行凶动机。

荷兰阿姆斯特丹机场当地时间周一（12月31日）因一名男子声称持有炸弹，被迫短暂关闭机场的3号客运大楼。警方调查后未有发现炸弹，并拘捕一名51岁加拿大籍男子，大楼其后重开。机场目前恢复正常运作。

（日本放送协会/英国广播公司/路透社）