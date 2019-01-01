习近平发表新年贺词·“中国续维护主权及和平” 中国国家主席习近平周一表示，在面临百年未有之大变局时，无论国际风云如何变幻，中国维护国家主权和安全的信心和决心不会变，中国维护世界和平、促进共同发展的诚意和善意也不会变。

习近平在北京发表2019年新年贺词，献上他的美好祝福。（图：新华社）

（中国．北京31日讯）中国国家主席习近平周一表示，在面临百年未有之大变局时，无论国际风云如何变幻，中国维护国家主权和安全的信心和决心不会变，中国维护世界和平、促进共同发展的诚意和善意也不会变。

广告

习近平当天发表2019年新年贺词，他以“大家好！岁月不居，时节如流。2019年马上就要到了，我在北京向大家致以新年的美好祝福”作为开场白。

中国续改革与开放

回顾2018年，习近平说：“我们过得很充实、走得很坚定。这一年，我们战胜各种风险挑战，推动经济高质量发展，加快新旧动能转换，保持经济运行在合理区间。……这一年，中国制造、中国创造、中国建造共同发力，继续改变着中国的面貌。”

他还说：“这一年，世界看到了改革开放的中国加速度，看到了将改革开放进行到底的中国决心。我们改革的脚步不会停滞，开放的大门只会越开越大。”

他也展望2019年，他称，2019年是中华人民共和国70周年华诞，中国将隆重庆祝。“70年披荆斩棘，70年风雨兼程。一路走来，中国人民自力更生、艰苦奋斗，创造了举世瞩目的中国奇迹。”

他并表示，2019年，有机遇也有挑战，大家还要一起拼搏、一起奋斗。

广告

最后，放眼全球，他说，我们将积极推动共建“一带一路”，继续推动构建人类命运共同体，为建设一个更加繁荣美好的世界而不懈努力。