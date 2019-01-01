网上欺凌小妹妹‧贾斯汀比柏挨轰 跟妈妈演过真人秀《Dancing Mom》、本身又是网红的15岁美国少女JoJo Siwa，日前在社交网Instagram上载照片，称看中量身订做的宝马房车是她收到的最佳圣诞礼物，纯粹想跟760万追随者开心分享，不料惹来加拿大小天王贾斯汀比柏的吐槽霸凌。

（图：互联网）

（华盛顿1日讯）跟妈妈演过真人秀《Dancing Mom》、本身又是网红的15岁美国少女JoJo Siwa，日前在社交网Instagram上载照片，称看中量身订做的宝马房车是她收到的最佳圣诞礼物，纯粹想跟760万追随者开心分享，不料惹来加拿大小天王贾斯汀比柏的吐槽霸凌。

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贾斯汀比柏最近没工作，他日前在JoJo的Instagram中的宝马房车照片上留言表示“烧了它”而且连讲3次。此言一出，引起JoJo的粉丝纷纷站出来维护偶像，有网民认为贾斯汀比柏不应该欺凌小女孩。JoJo的妈妈Jessalyn也留言护女，斥责贾斯汀比柏，“烧你自己的东西吧”。

或许见群情汹涌轻视不妙，贾斯汀比柏后来发文澄清自己并非针对JoJo，“我只是不喜欢那车与颜色吧，我真的希望你不觉得是恶毒”。但似乎JoJo并未息怒，她更新社交网，上载自己坐在新车，旁边有贾斯汀比柏肖像的纸板，JoJo留言：“烧了它。”