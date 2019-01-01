【2019言路元旦特辑】郭史光宏．扩大参与启动改变 新马来西亚，是一锅正要开煮的石头汤。最终是甜是咸是苦是辣，一切充满未知。也许，真正的关键不在于加入什么材料，而在于我们是否参与其中。

先讲个故事。

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很久很久以前，有三个和尚来到一个曾饱经苦难、饥荒、洪水和战争的村庄。村民们身心疲惫，不相信陌生人，甚至还会怀疑自己的邻居。他们辛勤劳作，但从来只顾自己，相互间极少往来。一看到和尚们走进村庄，村民们紧紧地关上了窗。和尚们挨家挨户去敲门，没有一户人家开门。

“这些人不知道什么是幸福。”和尚们说，“今天，我们来让他们看看怎么煮石头汤。”他们捡来些树枝，点起一堆火。他们拿出一口小铁锅，盛满井水，架到火上。这时，来了一个好奇的小女孩。“我们在煮石头汤。我们需要三块又圆又滑的石头。”小女孩在院子里找到三个正好合适的石头，然后把它们放进水里去煮。“这么小的锅，恐怕煮不出很多。”小女孩跑回家，向妈妈借来了家里最大的一口锅。

和尚们拨了拨柴火，一时炊烟袅袅，左邻右舍纷纷探出头来。村里人一个接一个走出家门，想看看石头汤到底怎么煮。“煮传统风味的石头汤，加点儿盐和胡椒粉，味道会更香，可是我们没带……”一位村民回家拿来了盐和胡椒粉，还有一点别的调料。“上次我们煮这么大、这种颜色的石头时，还放了一些胡萝卜，那汤可真甜。”又一位村民回家捧来了许多胡萝卜。接着，洋葱、蘑菇、面条、豌豆荚、卷心菜……村民中间，一件不可思议的事情发生了。当每一个人敞开胸怀付出时，下一个人就会付出更多。就这样，汤里的料越来越丰富，汤闻起来也越来越香。“不如放些饺子？”一个村民说。“还有豆腐！”另一个说。“再配些云耳、绿豆和山药，怎么样？”又有几个喊道。“大蒜！”“生姜！”“酱油！”“百合！”

“我家有！我家有！”人们大声喊着，然后飞奔而去，不一会儿又都满载而归。他们能拿什么就拿什么，能拿多少就拿多少。和尚们搅啊搅啊，汤咕噜咕噜冒着泡，闻起来可真香！喝起来一定更香！汤终于煮好了。村民们聚在一起，坐下来一起吃。这是大家喝过最好喝的汤。

2018年5月9日，马来西亚人民用选票做了决定，让这个国家迎来了史上第一次政权轮替。正如政治学者黄进发所言，“马来西亚人困在族群与宗教政治泥沼中的共业，绝不可能由第14届大选终结。”政权轮替，不过启动了改变的契机，打开了讨论的空间，赋予未来更多可能性。

新马来西亚，是一锅正要开煮的石头汤。最终是甜是咸是苦是辣，一切充满未知。也许，真正的关键不在于加入什么材料，而在于我们是否参与其中。也许，最大的遗憾不在于放错材料，而在于我们是否袖手旁观以致错过了参与的机会。