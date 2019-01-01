【2019言路元旦特辑】张永隆．期许更高长期回酬 当我们在期待新大马可以为我们带来更美好的将来时，我们必需明白，我们需要一些制度上的改变来达到给美好的将来。改变可能会带来短期的不确定性和损失。如果我们太常评估短期的得失，而忘了长期的收益，就可能变得保守和不愿意接受改变。

赢200美元，输100美元，赢和输的几率各半，你会接受这样的打赌吗？

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这样的打赌乍听起来还蛮诱人，因为赢的金额是输的两倍。但若是真要选择，相信很多人还是会犹豫，毕竟输掉100美元对大部份人来说也不是个小数目。

这是我在金融经济学课程日前上课时所讨论到的一个课题。上述打赌的典故来自于1970年诺贝尔经济学奖得主，当代经济学泰斗萨缪尔森。萨缪尔森曾问他麻省理工大学的同事愿不愿接受这样的打赌。

其中一位同事回答，他不愿接受这个打赌，因为对他来说输掉100美元的痛苦比赢得200美元的快乐来得大。有趣的是，那同事补充说，他不愿意接受一次这样的打赌，但是愿意接受100次这样的打赌。为什么呢？因为赢的金额是输的两倍，当打赌的次数增加时，累计亏损的几率就会相对减少。

比方说，当同样的打赌重复两次时，两次打赌累计亏损的几率就会从一次打赌的50%降到两次打赌时的25%。

损失的负效用比同等收益的正效用来得大，在行为经济学（behavioural economics）上被称为“损失规避”。2017年诺贝尔经济学奖得主塞勒曾指出，“损失规避”和太常关注短期表现造成投资者过于保守，忽略股票的长期回酬比低风险的美国政府债券高很多，虽然股票的短期风险也相对比较高。投资者要是可以不要太常评估短期得失，就能得到更高的长期回酬。

这和新大马有什么关系呢？当我们在期待新大马可以为我们带来更美好的将来时，我们必需明白，我们需要一些制度上的改变来达到给美好的将来。改变可能会带来短期的不确定性和损失。如果我们太常评估短期的得失，而忘了长期的收益，就可能变得保守和不愿意接受改变。

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这是否表示对短期表现浑然不知反而更好？我的学生这么问。我回答说我不认同刻意对事情采取浑然不知的态度。

我个人觉得明白和接受人有损失规避和太常评估短期的得失的倾向，时刻提醒自己长远的目标和收益，才是更好的应对方式。