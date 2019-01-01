【2019言路元旦特辑】胡汉辉Marc Woo．让每个人发挥所长 在谷歌工作，我最大的满足感来自于，借助科技平台，协助不同领域的马来西亚人成功。国人在不同领域的成功，就是新马来西亚的崛起。

8年前，我从国外回到马来西亚发展，在国外深造和工作多年，就是人们口中外流的大马人才。之前身在国外，我明白为何许多国人选择到其他国家去发展，其中一个原因就是在自己的国家无法发挥所长。

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谷歌（Google）作为一家科技公司，其中一项使命就是提供平台，让马来西亚人可以借助科技，在更多的领域做更大的发挥及表现。

通过谷歌旗下的YouTube、地图以及其他安卓系统的应用程式，马来西亚人可以尽情的发挥所长，出行、购物、经商和学习等变得更方便。

时代瞬息万变，大马人是时候做好一切准备，迎接工业4.0和互联网经济。这些改变不再是很久远以后的事，它已经是发生在眼前。

在马来西亚，互联网经济的价值被预测在2025年可以达到约240亿令吉，占国内生产总值约3%。互联网经济包括电商、电召车服务、网订酒店平台、网订旅游平台等等。

在谷歌工作，我最大的满足感来自于，借助科技平台，协助不同领域的马来西亚人成功。国人在不同领域的成功，就是新马来西亚的崛起。

我举例中小型企业此经济驱动器，中小型企业是最多大马人工作的地方，我们协助中小型企业e化，提升员工善用数位工具的能力，藉此提高盈利，推动企业成长，进而改善国人的收入。

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在创新和创意方面，更多本土内容得以创作和制作，通过YouTube传送到更多地方，把属于马来西亚的内涵和元素带到国际舞台上。

在讯息和新闻传播方面，媒体善用科技平台可以更成功完成传播的使命。

举例星洲日报，借助科技平台能够更有效把信息传播给更多的受众，对信息进行核实，打击假新闻和假资讯。

我们甚至在维护和推广国内文化艺术以及古迹保存方面作出贡献。通过各种科技平台和技术，国内外游客可以通过手机及其他平台观察并了解乔治市联合国世界遗产区，其他的文化、艺术和古迹也能够以同样的方式推广出去。

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谷歌带来的各种可能性，让我能够在协助塑造新马来西亚方面得到满足感。至于我个人，我对新马来西亚的期许是继续维护多元性与包容性。我再次以YouTube作为例子，如果你经常观赏YouTube，不难发现许多马来西亚Youtuber已经打破种族和宗教藩篱，制作更多完整呈现我国多元性风貌的影片，不同种族和信仰及文化背景的youtuber通过影片进行交流，让人感到兴奋和感动。

更让我激动和感恩的是，有更多在海外发展的马来西亚人选择和我一样回流到祖国，他们愿意把自己在外所学带回国，在不同领域发挥所长，这不就是我们希望看到的新马来西亚吗？

新马来西亚在望，让我们衷心祈愿，明天会更好！