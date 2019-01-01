【2019言路元旦特辑】恩慈．亟需做更多建构性努力 媒体常说知情权，但民众知道了问题之后除了无止尽的谩骂争执与宣泄，然后呢？对问题帮助不大之余，反正形成更多对立冲突的情绪消耗。

509后，很多人看到我都会问，换了政府后有感觉媒体更自由了吗？我总是笑而不语，即使我对通讯及多媒体部长哥宾星改革与开放是保持正面的看法，但在庞大的体制里自我审查的文化根深蒂固，怎么可能因换了领导人就瞬间改变。

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政治局势瞬息万变，政策可以朝令夕改，政治人物可来可走。他们掌握的权力扮演关键性的角色，但若过度依赖政治领袖来做改变，那人民就如砧板上的鱼。因此我始终相信强大的公民力量才是最踏实的，并需要配上高素养的公民意识才能发挥最大的作用。于是持续耕耘公民教育是不能停歇的工作，而媒体该扮演很重要的引导角色。

过去几十年传统的主流媒体，特别是报业形塑了好几代人意识形态和思维定势。一件事的报道方式和角度，甚至下的标题都是经过“精算”，如何牵动读者的情绪。尤其步入网络速食时代，更是进一步为了点击率而下的煽动标题和Caption，其实都潜移默化的影响着社会与群体面貌与观感，甚至牵动着各群体的神经。

媒体与政治的相互利用，再加上利益挂帅，民众却缺乏媒体识读的教育与能力。许多阅听人连分辨真假与查证新闻的意识都没有，不看数据只相信感觉，无法开放理性讨论，语言暴力相向立场不同的群体。许多人高喊民主和自由，却不知为何意，只不过想不负责任的畅所欲言。民主和言论自由在缺乏独立思考和包容尊重负责任的社会里的副作用是民粹和撕裂。

媒体常说知情权，但民众知道了问题之后除了无止尽的谩骂争执与宣泄，然后呢？对问题帮助不大之余，反正形成更多对立冲突的情绪消耗。今年年初从资深媒体人何日生教授口中听闻“建构式新闻”（Constructive Journalism）的概念，以解决问题为导向，提供全方位视角描绘事件的未来方向，以及社会的发展能力。新闻需要问的不仅是“当下发生了什么”，还要解决“未来会发生什么”。

来到了自媒体的时代，请相信我们在弹指之间可以一点一滴的塑造这个社会的面貌。“媒体确实如镜，可以映照我们的生活，但媒体更应如灯，可以照亮我们的前路。”新马来西亚不该只是换了谁做政府，而是你我能够把形塑社会面貌为己任，善用我们各自手中所拥有的力量与资源，为马来西亚做更多建构性的努力。