【2019言路元旦特辑】陈行发．坚持继续做对的事 如果说2018年是大马的“新”起点，那2019年应该就是这“新”的延续，要坚持继承这“新”美好的创造，改变弊端、尽量不重犯错误很重要，然则历史是过去甩不掉的事实，承先启后才能进退有据，保有底蕴。

我接触并参与安宁服务志工十多年来，在前线服务的时间虽不多（主要协助后勤工作），但一直持续关注其最新进展。喜见有专为末期病童创设的新安宁服务组织，目前仍在筹划中，相信当正式投入服务后，即能为病童及其家属带来多方面援助。

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安宁服务长期集结来自社会各界的资源，不分贫富种族宗教，为末期病患提供全人全家等齐全照护，让病者得以有尊严地走完人生最后一里路，家属也能在专业医护与志工团队的协助与陪伴下，尽可能坦然面对家里的无常变化。遍布全马各地的安宁疗护单位向来谨慎处理财务与医护事务，为的就是善用捐款，不浪费社会资源，适切分配于有需要的病患；这项工作虽然艰难且充满挑战，但兼具医护与人性关怀，意义非凡，所以安宁团队都愿意砥砺前行，继续发挥社会良能，同时也为普及安宁教育、生死教育而努力。

接连在多个不同的NGO单位（基金会、协会组织等）任职或当志工逾十年，也因为个人兴趣志向而涉猎、关注到各方面（社会）工作：安宁服务、特殊儿童（以自闭儿为主）及残智障群体教育与权益、妇幼与多元性别社群平权等领域，这些都会涉及教育推广。像我现在的职务主要是策办活动，但重点也在于推动教育、推广教育理念。

教育是永续事业，需要前瞻性创新思维，也需要坚持、耐心和毅力；正确的教育理念非常重要，或许无法立即看见成效，但对的事需要毅然决然去做，而不应凭藉个人意志主导、政见分歧，而左右了欲贯彻优质教育方针的信念与决心。我相信，教育需要长时间经营，只要够好，必能等到开花结果的日子；若坚持继续做的事是对的，无须犹豫，更不必为改而改，就坚持继续做下去吧！

如果说2018年是大马的“新”起点，那2019年应该就是这“新”的延续，要坚持继承这“新”美好的创造，改变弊端、尽量不重犯错误很重要，然则历史是过去甩不掉的事实，承先启后才能进退有据，保有底蕴。

少时，每逢年关，尤其12月31日要跨入来年1月1日之际，我都会想：新的一年，万事是否都要或皆可“重新”开始？像是传统上新年要买新衣服新鞋，送旧迎新，才不辜负了“新的一年”？可之前种下的花草蔬菜，还是要继续施肥浇灌（而非拔除、弃旧），不得松懈，方可收成；年前欠下的车款、房贷、卡债……要还的，来年始终得继续摊还。很多事物，不会因为跨个年就一切重头来过。

全新的开始固然能体现正面价值，确实很重要，唯只要公正不阿、不偏不倚地去芜存菁，坚持完成之前定下的正确方案，同样能获得掌声。

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创新诚可贵，坚持价更高。俗话常说“创业难，守业更难”，坚持往往比创新更难做到。要坚持做好手上的工作，坚决成为终身志工，既是挑战，更是无形的祝福与助力！