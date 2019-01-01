【2019言路元旦特辑】杨成晖．勾画清晰和能见的目标 若大多数人都预见这样的未来，年轻一代将更勇于创业，愿意承担风险，能够形成创业精神以及创新文化风气。相信在未来的10年里，我们必然可以成为了不起的国家。

在我小学时期，马哈迪第一次担任首相，他制定了“2020先进国宏愿”。

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当时大多数的我们对这个梦想充满了美丽的憧憬，并愿意与马哈迪一起造梦！

当时小学的其中一门功课，就是绘制出自己想像中的2020年马来西亚。我记得非常清楚，我在画纸上画出2020年的马来西亚，是个拥有高科技现代化的国家、还有许多未来可能发生的景像。

我相信当时全马的小学生都曾经描绘过这么的一幅画，无论是城市还是乡区的孩子，每个人都拥有各自的2020梦想。所有的画或者愿景，拼凑起来就是属于整个马来西亚的2020宏愿！

曾经遥远及美好的2020年，转眼间已来到跟前。明年就是2020年了，但现实告诉我们，曾经的梦想还未能实现。即使我们在去年的大选中实现改朝换代，迎来“新”马来西亚，这段日子下来，我们依然原地踏步。

究竟问题出在哪里？我认为是因为我们欠缺想像和创新，如同全国人的共同愿景画缺少了一角——让我们看不清未来，前景一片模糊，如堕五里雾中。

我以目前身处的初创行业做为例子：初创企业忙着为未来打拼、搞创意、搞创新。我们所做的每一件事情不只是为了现在，更不仅仅是为了赚钱，而是为了未来更值钱的事情。

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我们着重的是创业精神，它是一种属于能够持续创新的生命力。每个人有属于自己的愿景，它是一种无穷的能量，能够引导创新活动；组织则以群体力量追求共同愿景，从事组织创新活动，进而创造组织的新面貌。国家作为一个群体，也同样需要这样的能量与精神。

我期待政府带动国人，尤其是年轻人从事创新活动、创造新价值，并创造机会。尽管这些机会还不存在于资源应用的范围，但未来有可能创造资源应用的新价值。

中国十分推崇这样的创业精神，中国年轻人拥有创业的激情、积极思考的能量、强大的适应能力，以及雄心壮志、有感召力和魄力的领导，才让中国国力在短短10年内突飞猛进。

我们目前所欠缺的敏捷思维和强大内心素质，恰恰是新马来西亚需要的特质。

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新马来西亚需要专注于一个大多数国人愿意共同相信、并为之努力的愿景。

即使这愿景不被看好，但只要政府、非政府组织和企业三造积极推动并让大部份人相信，加上妥善的规划以及策略，相信未来三五年定能步上正轨。

更为重要的是，我们必须要有清晰和能见的目标。

我希望政府能够大力推动90后，引导年轻人采取行动，实现愿景，我们十分需要他们成为改革者，改变这个国家。

创业，哪怕只是一个人开始踏出第一步，并带动整体，国家就会开始改变。

若大多数人都预见这样的未来，年轻一代将更勇于创业，愿意承担风险，能够形成创业精神以及创新文化风气。相信在未来的10年里，我们必然可以成为了不起的国家。

我们不要像现在这样，困在一个又一个的漩涡、闷局和框框中。

我们的社会必须要有劲、有活力，倾注所有的能量做好一件事，展现实干的精神。

我们要在最好的时间点主动做最难的事；而新马来西亚就是最好时间点。正因为是“新”马来西亚，任何改变和改革都是合情合理的，不是吗？