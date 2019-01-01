【2019言路元旦特辑】孩子是我们的希望 新马来西亚的主人翁就是孩子们，所以我们要从小就开始塑造他们的品格，灌输他们正确的价值观，匡正他们的思维。

我们是一群妈妈，2018年圣诞节前，我们带着家人孩子到泰国清迈给弱势儿童送暖。孩子们在那里当义工，教庇护所里的小孩学习ABC和画画，一起到田地里种菜还有采草药，到河边捉螃蟹。志愿工作使孩子们能够体会生活中简单的美，教会了他们同理心的意义以及与他人接触的重要性。

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有人问我们，为什么要让孩子们通过这种方式体验生活？

答案是，孩子是我们的希望，新马来西亚的主人翁就是孩子们，所以我们要从小就开始塑造他们的品格，灌输他们正确的价值观，匡正他们的思维。

我们给孩子们的教育是侧重实际，不仅仅靠书本上学来的，而是掌握靠生存经验积累出来的技能。现在的教育着重理论知识和高智商，我们则认为孩子们更应该具备实践经验及高情商。

在泰国，孩子们从弱势儿童的身上学习到，贫穷或者物质上的不足，并非就让一个人一无所有。这关系到看事物的角度，弱势儿童没有互联网，可是他们拥有大自然。城市孩子很多问题依赖谷歌和各种应用程式（APP）来解决，弱势儿童们没有这些先进的工具，但他们靠生活经验一样可以完成各种任务。

人应对问题的能力是与生俱来的，只是我们生活在物质充足的地方和时代，经常把这些本能给弄丢了，遇到问题时能随机应变，其实是最自然不过的事。

我们希望孩子们能适时调适心态，在面对窘境时，能够时刻以正面的心态待之，任何事情不会永远都处于逆境，风雨之后总会有彩虹。现在的孩子很多都不能吃苦，甚至存有一种不平衡的心理状态，总是觉得自己获得的待遇比别人的来得差，却不晓得先检讨本身的心态和做法是否做错了，有所缺失，反之一再归咎别人。

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带孩子去当义工，而且是到偏远的山区生活一段时间，其中一个目的就是让他们远离手机和网络。我们这群妈妈，对社交媒体上的混乱和失序感到焦虑，网络上充斥键盘英雄，任何事情都以情绪化的方式和言语对待，任意发表各种言论，完全没有顾及其他人的感受。

我们要让孩子们明白在发表意见的同时不忘理性和礼仪。我们可以拥有本身的看法，可以支持或反对他人的意见，但必须以理服人，求同存异，和而不同。

很多时候，我们在网络上看到很多人有很多的意见看法，却停留在情绪化的表达，没有以实际和理性的行动来争取他人的认同，结果带来了反效果。

处在大自然的环境中，回归简朴，能够让孩子们学习何为人际关系。我们社会经常陷入种族和宗教争议，很多时候就是因为我们缺乏同理心，无法将自己置于他人的位置，并能够理解或感受他人在其框架内所经历的事物，结果就造成了许多不必要的争议。

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我们希望学校教育制度能够改变，塑造五育兼备的新一代，然而，我们当父母的也要共同负起责任，在教养的过程中，主动为儿女树立优良的榜样。我们带孩子当义工，就是为了形塑孩子品格和价值观而付出的卑微努力。